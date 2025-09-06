Poá inicia censo de saneamento rural em parceria com a Sabesp



A Prefeitura de Poá, em parceria com a Sabesp, iniciou o Projeto Brotar, que realiza um censo de saneamento rural para mapear as condições de acesso à água potável e ao tratamento de esgoto em áreas rurais do município. O levantamento deve contemplar mais de 180 domicílios cadastrados pelo IBGE na cidade e marca uma nova etapa da atuação da companhia em regiões historicamente não atendidas.

O lançamento oficial aconteceu na última semana de agosto na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e contou com representantes da Vila São Francisco e da Guarda Civil Municipal (GCM) Ambiental. Durante a reunião, foi destacada a importância da participação da comunidade no preenchimento dos formulários.

O trabalho de campo será feito por uma equipe de recenseadores que percorrerá os domicílios mapeados para coletar informações sobre a infraestrutura existente. Os dados obtidos servirão de base para que a Sabesp desenvolva soluções específicas para cada região, com o objetivo de otimizar a distribuição de água de qualidade, ampliar a coleta e garantir o tratamento adequado de esgoto.

Para a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, o levantamento é fundamental para aproximar o poder público das necessidades reais da população rural. “Esse levantamento vai nos ajudar a ampliar o acesso à água potável e ao tratamento de esgoto, garantindo não apenas saúde e qualidade de vida, mas também valorização das propriedades rurais e fortalecimento da agricultura familiar. Além dos benefícios diretos para os moradores, o saneamento traz impacto positivo para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável de toda a cidade”, disse.

O Projeto Brotar é executado pela Sabesp em parceria com o Laboratório de Informações Estratégicas Agroambientais do Instituto de Economia Agrícola (IEA), responsável pelo Programa Rotas Rurais, e pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag).

Projeto Brotar vai mapear condições de saneamento em áreas rurais de Poá