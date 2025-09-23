Pioneira em conceito de alimentação saudável inaugura nova unidade container no Mogi Shopping

Juistreet chegou à cidade em um contêiner instalado na área externa do shopping, principal centro de compras de Mogi das Cruzes.

A Juistreet, referência em healthy fast food no Brasil e uma das pioneiras em juice bars, inaugurou a sua mais nova unidade nesta semana, em Mogi das Cruzes (SP). A loja funcionará em um container instalado na área externa do Mogi Shopping, principal centro de compras da cidade, e promete ser um novo ponto de encontro para quem busca praticidade sem abrir mão de sabor e saúde.

Localizada ao lado do Outback, a unidade chama a atenção pelo formato arquitetônico moderno e inovador, inspirado em modelos já adotados por grandes marcas. O cardápio segue a linha completa da Juistreet, com destaque para os sucos naturais, smoothies cremosos, bowls e opções proteicas, preparados sem adição de água ou açúcar. O menu completo, que reflete a essência da marca, oferece uma variedade que vai de sucos prensados a frio (cold pressed) a opções de açaí, promovendo uma alimentação consciente e alinhada ao estilo de vida saudável.

A proposta da Juistreet é ir além do fast food tradicional, oferecendo uma experiência completa de bem-estar. A marca se destaca por sua estética cosmopolita, com ambientes que promovem qualidade de vida e um estilo de vida mais leve. A escolha de um container para a nova unidade em Mogi das Cruzes reforça essa identidade, conectando o público a um conceito de consumo que valoriza a eficiência, a sustentabilidade e a inovação.

O crescimento acelerado da Juistreet é um reflexo do sucesso de seu modelo de negócio. Fundada em 2013 em Balneário Camboriú (SC), a marca foi idealizada por Thiago Weizenmann e, a partir de 2024, adotou o modelo de franquias, impulsionando sua expansão. A entrada dos irmãos Higor Nezello e Sharles Nezello como sócios e a gestão estratégica de Renato Muniz, especialista em franchising, consolidaram um modelo de negócio escalável e replicável.

Em apenas um ano, a Juistreet comercializou 28 unidades, expandindo sua presença para 11 estados brasileiros. A inauguração em Mogi das Cruzes eleva o total de unidades para 32, ampliando a presença da marca para 12 estados. Este crescimento sólido é suportado por uma excelência operacional, que inclui equipamentos padronizados e suporte integral aos franqueados.

Com um plano de expansão ambicioso, a Juistreet projeta faturar R$ 65 milhões até o final de 2025 e tem como meta a abertura de 300 novas unidades nos próximos três anos, consolidando sua liderança no segmento de alimentação saudável no país. O sucesso da marca também é evidenciado por seu flagship, o Complexo Juistreet, na Praia Brava de Itajaí (SC), um espaço multifuncional que integra gastronomia, arte, moda e música, mostrando o potencial da marca em criar não apenas pontos de venda, mas verdadeiros hubs de experiência.

Além de sua rede de lojas, a Juistreet se destaca por parcerias estratégicas com marcas de renome como Red Bull, GoPro e Caffeine Army, reforçando sua credibilidade e alinhamento com um público jovem e dinâmico. A marca oferece diversas formas de consumo, incluindo no local, take away e delivery, adaptando-se às necessidades do consumidor moderno.

Com a abertura da unidade no Mogi Shopping, a Juistreet reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à alimentação saudável e de qualidade, levando seu conceito inovador para uma nova praça e consolidando sua posição como referência no mercado.

Serviço

Juistreet Mogi Shopping

Onde: área externa do Mogi Shopping, ao lado do Altmac – Mogi das Cruzes (SP)

Horário de funcionamento: conforme expediente do shopping

Sobre a Juistreet

Fundada em 2013 em Balneário Camboriú (SC), a Juistreet é a pioneira no Brasil no segmento de juice bars. Idealizada por Thiago Weizenmann, a marca oferece bebidas naturais, alimentação consciente e produtos exclusivos em ambientes com estética cosmopolita, promovendo qualidade de vida. Seu flagship é o Complexo Juistreet, na Praia Brava de Itajaí (SC), um espaço que integra gastronomia, arte, moda e música. A marca também possui parcerias com Red Bull, GoPro e Caffeine Army. Saiba mais em www.juistreet.com.br.

