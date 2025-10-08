Pela primeira vez, Suzano recebe sessão gratuita do BikeCine



A sessão gratuita e ao ar livre, com patrocínio da EDP, exibe filmes curtas-metragens e “Moana 2”

Um cinema totalmente movido a bicicletas! Esta é a proposta do BikeCine, um sistema de cinema itinerante e que funciona apenas com energia limpa e sustentável, gerada pelas pedaladas do próprio público. Com patrocínio da EDP, Suzano recebe as sessões gratuitas e ao ar livre pela primeira vez, na sexta-feira (10), no Parque do Mirante.



No BikeCine, o público pode escolher de onde e como prefere assistir aos filmes: acomodados na plateia de 150 cadeiras ou pedalando nas estações de bicicletas e participando ativamente do funcionamento da sessão. No total, são 16 estações que captam a energia gerada pelos ciclistas: 12 bicicletas fixas e quatro bases para acoplar as bicicletas trazidas pelo próprio público.

É possível também colaborar pelo “pedal de mão”, um recurso do BikeCine pensando especialmente para a diversão das crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, promovendo maior acessibilidade na participação. O BikeCine é para todos.



Os ingressos ficam disponíveis on-line para o público, pelo site (https://bikecine.com.br/) e também por distribuição presencial no local, uma hora antes do evento. Todos os filmes contam com recursos de acessibilidade.

A programação na cidade inicia exibindo uma sessão com filmes em curta-metragem, depois a animação musical “Moana 2″, da Walt Disney Studios, sequência com uma nova aventura que acompanha Moana e Maui em outra jornada, agora com um grupo improvável de marujos.



O circuito 2025 patrocinado pela EDP, Festival BikeCine, contempla 10 cidades nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alto Tietê: Suzano, Caçapava (11/10), Biritiba Mirim (24/10), Taubaté (25/10), Salesópolis, Caraguatatuba, Barueri, Pindamonhangaba, Lorena; e Guararema e Mogi das Cruzes já realizadas.

“A EDP busca incentivar projetos que gerem impacto positivo nos territórios de sua atuação, e o BikeCine está alinhado a este propósito, possibilitando uma experiência especial ao público local. Une o acesso gratuito à cultura, incentivo à prática de atividade física e bem-estar, somados à temática da sustentabilidade, a partir da vivência da geração de energia limpa durante as sessões”, destaca Marcela Almeida, gestora do Instituto EDP.



A tecnologia BikeCine também está presente na projeção das imagens, a exibição dos filmes é feita na tela inflável da Airscreen, equipamento com tecnologia de ponta, que oferece alta qualidade para cinemas ao ar livre. Tudo para garantir a melhor experiência ao público.

O BikeCine une o amor pelo cinema com bem-estar. É cultura, entretenimento, sustentabilidade e esporte juntos. Lançado no Brasil em 2024, o projeto já passou por mais de 30 cidades, apresentando cerca de 71 sessões para 10.055 pessoas.

Como funciona a energia do BikeCine

Ao invés de consumir energia para funcionar como um cinema regular, no BikeCine toda a eletricidade necessária para a sessão acontecer é gerada a partir das pedaladas do público nas estações de bicicletas. Seja para inflar e sustentar a tela, projetar o filme, o sistema de som e demais equipamentos, é utilizado apenas energia limpa e sustentável, sem emissão de poluentes e impactos negativos à natureza.



A energia das pedaladas se transforma em energia elétrica, pela cinética gerada dos movimentos do pedal. O BikeCine consome cerca de 2500 watts por hora e cada ciclista gera 200 watts, em média. Quanto mais rápidas forem as pedaladas, maior é a energia produzida, um sinalizador exibe a carga de energia em tempo real e avisa se é preciso pedalar mais. Durante as sessões, os participantes podem fazer revezamento nas pedaladas, para descansar e para que todos possam vivenciar a experiência.

“O projeto reúne pautas que consideramos importantes para a população e para o planeta. Assim, é uma grande alegria estrear o BikeCine em Suzano, com ele queremos proporcionar cultura, entretenimento, bem-estar, conscientização e inclusão. Quando o público vivencia a utilização da energia sustentável na prática, é estimulado a refletir sobre o consumo energético, além da colaboração coletiva e mobilidade urbana.”, compartilha Marco Costa, coordenador geral e idealizador do BikeCine.



Uma experiência cultural colaborativa, ecológica, inclusiva e diferenciada, o BikeCine tem parceria de desenvolvimento com os já bem-sucedidos cinemas ao ar livre, Cine Autorama e CineSolar.



O projeto Festival BikeCine em Suzano foi viabilizado com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio da EDP, apoio da Prefeitura de Suzano e produção BikeCine.



Cinema movido pela energia limpa de bicicletas une cultura, sustentabilidade e esporte

