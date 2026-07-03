Patteo Urupema traz Cidade Colorir para a criançada

Um mundo de cores, criatividade e alegria para as crianças chegou ao Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, com o Cidade Colorir, atração inédita na cidade e região, que vai até o dia 2 de agosto. No parque temático, em uma experiência imersiva que une arte, aprendizado e diversão, os pequenos podem pintar uma cidade inteira, repleta de casinhas, e assim soltar a imaginação e interagir de forma livre e segura com os vários brinquedos disponíveis no espaço, estruturado com ambiente lúdico, criativo e acessível.

No local, eles irão explorar uma cidade cenográfica pensada com o objetivo de estimular a imaginação com casinhas para colorir, cadernos gigantes para desenhar com canetões superdivertidos, mesas de pintura livre com lápis de cor e canetinhas, jogos de tabuleiro enormes, piscina de bolinhas e escorregador com tubos neon para mergulhar na diversão e muito mais.

No final da aventura, a garotada recebe um “Kit Artista”, com certificado de “Artista Oficial da Cidade Colorir”, lápis de cor e desenho como lembranças da experiência, que propõe um momento especial de descoberta, expressão artística e conexão com a infância – e um tempo precioso longe das telas de celulares e eletrônicos.

O Cidade Colorir está no Piso 3 do Urupema para uma temporada até 2 de agosto, sempre das 12h às 20h. A atração é indicada para crianças de 2 a 12 anos (com acompanhantes para crianças de 2 a 4 anos, acima dessa faixa etária podem entrar sozinhas). Os pequenos poderão brincar em sessões com duração de 30 minutos, mediante ingresso. O valor deve ser consultado na bilheteria do evento.