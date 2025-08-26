Patteo Urupema Shopping promove campanha da etiqueta amarela com descontos de mais de 50%

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, estreia nesta quarta-feira (27) a campanha “Etiqueta Amarela”, oportunidade para os clientes que encontrarão descontos de mais de 50% em produtos selecionados de segmentos diversos.

No dia, as ofertas estarão disponíveis para compras realizadas, exclusivamente, no período das 16h às 22h.

A promoção ocorrerá a cada 15 dias, de quarta-feira. Artigos com descontos especiais estarão sinalizados com etiquetas na cor amarela. As lojas participantes da promoção também estarão identificadas para facilitar a visualização aos clientes.

Os descontos são excelente oportunidade de economia. O Urupema oferece um mix completo de opções de compras, moda, perfumaria, eletrônicos, acessórios, papelaria, utilidades, entre outros.

Gastronomia

E entre uma compra e outra, quando bater a fome, a praça de alimentação, no Piso 5, conta com gastronomia diversificada e qualificada, além de cafeterias espalhadas pelo shopping e outras opções para uma pausa durante o passeio.

Estacionamento

Para maior comodidade dos visitantes, o Urupema dispõe de 3 pisos de estacionamento coberto, com ponto de recarga gratuita para veículos elétricos; e ainda acessos com elevador, tudo em um ambiente seguro e acolhedor. Neste mês, o estacionamento tem valor único de R$ 7,00, válido de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

