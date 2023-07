Patteo Urupema Shopping conta com oficinas e atividades durante férias de julho

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, que teve suas portas abertas recentemente, oferece oficinas e diversas opções de lazer para toda família de Mogi das Cruzes e região durante as férias escolares de julho. Em funcionamento desde 18 de abril, a unidade tem novas lojas sendo abertas em modelo de soft opening.

Durante todo o mês de julho, em parceria com a Casa Lúdica, o shopping realizará uma oficina de férias com brinquedos de madeira que estimulam a criatividade das crianças. A oficina será realizada no piso 3, de terça a sábado, das 12 às 18 horas.

Já para os amantes de games, a unidade promoverá uma competição entre os dias 23 e 30 de julho, do jogo FIFA, em parceria com a GameVerse, loja do shopping que oferece uma imersão em jogos de realidade virtual, como Beat Saber, Gorilla Tag, Superhot, Creed e Angry Birds, entre outros. Para se inscrever e obter mais detalhes dessa competição, o competidor deverá comparecer presencialmente na loja Game Verse, localizada no 3º piso, no dia 5 de julho. A inscrição é gratuita.

Além disso, enquanto os pais realizam suas compras, o shopping oferece outras opções de diversão para a criançada, como o Vila Doce, e o Rally Park, um espaço dedicado à diversão das crianças com direito a pista para carros elétricos.

“Desde a abertura do Patteo Urupema Shopping, temos um grande movimento das famílias e, durante as férias, isso se intensificará. Nosso trabalho é levar o melhor do lazer para à população de Mogi, trazendo importantes redes como parceiras e grandes novidades, agregando sempre para a cidade”, relata Silvana Santiago, superintendente do shopping.

O shopping já possui grandes redes como Renner, Cacau Show, O Boticário, Ultrafarma, Montana Grill e Spoleto, entre outros. Ao todo, a unidade terá 86 lojas, 25 quiosques, quatro salas de cinema, sendo uma delas XD, e 17 estabelecimentos na praça de alimentação, com mais de 400 lugares para o público.

As famílias contam com uma diversidade de restaurantes como o Nagairô Sushi, recém-inaugurado, especializado na culinária japonesa que tem vista para a Serra do Itapeti, e promete trazer uma experiência aconchegante para os consumidores.

SERVIÇO

Oficina Casa Lúdica para pais e filhos

Quando: De 1 a 31 de julho

Horário: De terça a sábado, das 12h às 18h

Local: 3º piso

Endereço: Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515 – Centro, Mogi das Cruzes

Campeonato FIFA GameVerse

Quando: Entre 23 e 30 de julho

Local: Loja Game Verse, 3º piso

Endereço: Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515 – Centro, Mogi das Cruzes