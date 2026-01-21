PAT de Bertioga oferece 89 vagas de emprego em diversas áreas

Oportunidades contemplam cargos com e sem exigência de experiência; atendimento é realizado mediante agendamento no Poupatempo

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bertioga está com 89 vagas de emprego abertas para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com vagas que não exigem experiência profissional, além de postos temporários, cargos efetivos e vaga para aprendiz.

O atendimento aos candidatos é realizado mediante agendamento prévio, que deve ser feito pelo site (www.poupatempo.sp.gov.br) ou pelo aplicativo Poupatempo. O serviço acontece na unidade do Poupatempo Bertioga, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

No dia e horário agendados, os interessados devem comparecer munidos de RG, CPF, Carteira de Trabalho e número do PIS. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 3319-9700.

Entre as vagas sem exigência de experiência estão cargos como separador de material reciclável, operador de roçadeira, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de sinalização, motorista profissional de van e auxiliar de serviços gerais temporário, que concentra o maior número de oportunidades, com 40 vagas.

Há também vagas temporárias com possibilidade de efetivação, como auxiliar de limpeza, auxiliar geral, operador de caixa, conferente e atendente de loja. Já para quem possui experiência profissional, o PAT disponibiliza vagas para operador de caixa, auxiliar de cozinha, camareira, zelador, vigia noturno, gerente, gerente de pousada e ajudante de operação, entre outras.

O PAT ainda oferece três vagas para aprendiz, destinadas a estudantes a partir de 16 anos, com carga horária de seis horas diárias, das 9h às 15h. Para essa oportunidade, os currículos devem ser enviados para o e-mail rcp_riv@mcdrcp.com.br, aos cuidados de Alessandra.

Fachada do Poupatempo Bertioga, onde funciona o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e são realizados os atendimentos aos candidatos às vagas de emprego