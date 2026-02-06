Passeio do Bem movimenta voluntários e pets no Núcleo de Bem-Estar Animal

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Mogi das Cruzes realizou a segunda edição do Passeio do Bem, iniciativa que promoverá caminhadas monitoradas com os animais acolhidos no Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos pets e fortalecendo a conexão com a comunidade.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Patricia Cesare, explica que o Passeio do Bem foi regulamentado pelo decreto nº 24.023, de 8 de dezembro de 2025, e é mais uma conquista da política de bem-estar animal.

“Esta é uma meta da gestão da prefeita Mara Bertaiolli e estamos evoluindo a cada dia. Criamos em 2025 o Programa seu Amigo Pet, com o Banco de Ração, além de feiras de adoção e outras ações na área. O Passeio do Bem é uma nova opção para as pessoas que gostam de pets e está sendo um sucesso”, comentou.

Os interessados fazem um cadastro no Nubea, devendo ser maiores de 18 anos, além de fornecerem RG, CPF, comprovante de residência e dados de contato. A partir deste cadastro, são formados os grupos e definidas as datas dos passeios.

Eles acontecem no período da tarde, com duas horas de duração cada, dentro do próprio núcleo, que funciona em uma ampla propriedade. Há supervisão de técnicos e os eventos permitem que as pessoas se socializem com os animais acolhidos, além de estimularem a prática de atividades ao ar livre e eventuais possibilidades de adoção.

“Os animais abrigados no Nubea são vacinados, castrados e recebem todos os cuidados veterinários, mas o contato com as pessoas também é muito importante para o bem-estar dos pets e os passeios têm exatamente este objetivo”, explica a coordenadora do Nubea, Margareth Cunha. Atualmente existem cerca de 100 animais abrigados no núcleo, entre cães e gatos.

As inscrições para os próximos passeios seguem abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 94304-7596.

Caminhadas monitoradas acontecerão durante o ano