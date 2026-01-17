Partida entre Mogi Basquete e Cruzeiro foi adiada em Mogi das Cruzes

A partida entre Mogi Basquete e Cruzeiro, válida pelo segundo turno do NBB CAIXA, que aconteceria na terça-feira (13), no ginásio municipal Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, foi adiada em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade e a região do estado de São Paulo.

O confronto sofreu um atraso de aproximadamente 20 minutos por conta das condições climáticas adversas. A partida chegou a ser iniciada e transcorreu até pouco antes do fim do primeiro quarto, quando precisou ser paralisada com o placar de 12 a 10 para o Mogi Basquete. Após avaliação técnica, a Liga Nacional de Basquete (LNB) optou pelo adiamento do jogo, priorizando a segurança dos atletas, comissões técnicas, profissionais envolvidos e torcedores.

No início da temporada, o ginásio Hugo Ramos passou por reparos técnicos emergenciais realizados por uma empresa especializada. No entanto, os serviços executados não configuram uma reforma estrutural, que é a solução definitiva para a situação e depende de alinhamento e autorização da administradora do ginásio.

Diante do ocorrido, o Mogi Basquete pede desculpas aos torcedores, atletas, patrocinadores e a todos os profissionais envolvidos pelo transtorno e reforça que segue trabalhando para garantir que situações como esta não se repitam. Com isso, o clube aguarda um posicionamento oficial da LNB para o reagendamento do confronto contra a equipe de Belo Horizonte.

Os torcedores que adquiriram ingressos para a partida terão entrada gratuita no próximo jogo em casa, que acontecerá no dia 9 de fevereiro, contra o Fortaleza, às 20h. Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo telefone (11) 96338-4383.

Jogo parou no primeiro quarto, com placar de 12 a 10 para o time mogiano