Parlamento Estudantil 2025 já tem edital lançado

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes lançou na sexta-feira (25 de abril) o edital para a participação no projeto “Parlamento Estudantil 2025”. O programa, que acontecerá em outubro, tem como objetivo proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, matriculados em escolas públicas e particulares de Mogi das Cruzes, a vivência das atividades do processo democrático. A proposta é oferecer uma experiência prática por meio da simulação das funções legislativas.

O edital foi assinado pelo presidente da Câmara, Francimário Vieira, o Farofa, e pela vereadora Malu Fernandes, presidente da Comissão Permanente de Educação. O projeto selecionará 46 vereadores estudantis, divididos igualmente entre os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, e visa engajar os estudantes em questões políticas e sociais, promovendo a cidadania e a educação para o exercício pleno da democracia.

O cronograma de atividades do Parlamento Estudantil 2025 se inicia com a distribuição do “Manual do Aluno”, prevista até 30 de maio, que servirá como material de apoio para divulgação nas escolas. Entre os meses de agosto e setembro, ocorrerão as inscrições para projetos de lei, com prazo final para submissão em 26 de setembro. No dia 10 de outubro, serão divulgados os nomes dos 46 vereadores estudantis selecionados.

A programação inclui diversos momentos importantes para os estudantes. No dia 17 de outubro, será realizada a apresentação da Casa de Leis aos vereadores estudantis, além de uma aula cívica sobre o Poder Legislativo Municipal e um bate-papo com vereadores. Já no dia 20 de outubro, ocorrerá a sessão de diplomação dos eleitos, seguida pela solenidade de posse e composição das Mesas Diretoras de cada categoria.

Além disso, os vereadores estudantis terão a oportunidade de acompanhar as sessões ordinárias da Câmara Municipal nos dias 21 e 22 de outubro, podendo interagir com os parlamentares e tirar dúvidas sobre o trabalho parlamentar. No dia 23 de outubro, serão realizadas as eleições das Mesas Diretoras, seguidas pelas sessões ordinárias do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II. A atividade é uma oportunidade única de imersão no processo legislativo e de aproximação dos jovens com a política local.

Câmara de Mogi oferece experiência a jovens, dento do Poder Legislativo