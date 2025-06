Para o dia dos Namorados, o Suzano Shopping oferece apresentação de violinista em celebração ao amor

Músico se apresentará na praça de alimentação do empreendimento na noite deste 12 de junho

Uma noite com trilha musical romântica será ainda mais especial para os casais apaixonados que visitarem o Suzano Shopping neste Dia dos Namorados. O empreendimento celebrará a data com apresentação de um violinista na praça de alimentação e distribuição de mimos.

O público está convidado a assistir ao show gratuitamente. A apresentação do músico Pedro Correa terá início às 19h. O violinista se posicionará no palco com decoração alusiva à data.

E para completar a celebração ao amor, além da atração especial, casais que estiverem no shopping serão presenteados com mimos.

Sorteio de vales-viagem

Quem está em busca do presente para o Dia dos Namorados, ainda pode participar da promoção do shopping que irá dois vales-viagem de R$15 mil, cada. Mas atenção: a campanha está na reta final e termina nesta quinta-feira, 12 de junho.

Basta juntar R$400 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção e cadastrar as notas fiscais para receber um número da sorte.

O cadastro pode ser feito por meio do aplicativo do Suzano Shopping ou presencialmente por meio do sistema de autoatendimento, no balcão de trocas, que funciona todos os dias, das 14h às 20h.

O sorteio dos dois vales-viagem, no valor de R$15 mil, cada, será realizado pela Loteria Federal do dia 14 de junho. A apuração será em 16 deste mês, com a divulgação dos contemplados (um por CPF).

O regulamento completo do sorteio dos vales-viagem está disponível para consulta no site do shopping e no balcão de trocas.

