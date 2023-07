Ouvidoria registra aumento de 221% nos elogios aos serviços públicos da cidade

Os retornos positivos da população referente aos serviços públicos municipais cresceram 221% neste primeiro semestre. A Ouvidoria da Prefeitura de Mogi recebeu 502 elogios, superando os 156 recebidos em 2022. Os destaques destes primeiros meses foram a Unica – Unidade Clínica Ambulatorial de Jundiapeba e a UnicaFisio – Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação, em Brás Cubas, que receberam certificados na tarde esta semana.

O clima de festa tomou conta da unidade em Jundiapeba. Do total de elogios recebidos nos seis primeiros meses deste ano, os dois equipamentos receberam 76. “Estamos no primeiro lugar do ranking do Previne Brasil no Alto Tietê e dois equipamentos de saúde receberam o maior número de elogios na Ouvidoria, o que nos mostra que estamos no caminho certo. Os nossos profissionais são fundamentais neste trabalho e merecem todo o nosso reconhecimento”, observou o prefeito Caio Cunha.

A entrega dos certificados faz parte da Campanha Motivacional da Ouvidoria – Reconhecimento dos Elogios, iniciativa do Departamento de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos. O diretor Thiago Batalha observou que este reconhecimento motiva também os profissionais de outros equipamentos. “Realizamos a campanha desde o ano passado. Este reconhecimento positivo da população, que vai até os nossos canais e liga para elogiar, acaba sendo um exemplo para outros profissionais”, contou. No ano passado foram entregues 200 certificados.