Outubro Rosa em hospital de Mogi das Cruzes: conscientização com a nutrição hospitalar

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil deve registrar 73.610 novos casos de câncer de mama em 2025. Em 2023, mais de 20 mil mulheres morreram em decorrência da doença, com maior incidência nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Diante desse cenário, iniciativas de prevenção e conscientização tornam-se cada vez mais relevantes. Nesse contexto, uma programação promovida pelo Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, contribui para gerar sensibilização, unindo afeto, informação e cuidado ao longo da campanha Outubro Rosa.

Para promover impacto visual e estimular engajamento em torno da iniciativa, um painel temático, estrategicamente posicionado, convida colaboradores, pacientes e acompanhantes a registrarem o momento de forma lúdica e descontraída. Em paralelo, a Nutrição Hospitalar preparou uma ação especial: as “Refeições Rosas”. Com sobremesas temáticas, forros e tags informativas, cada bandeja servida levou uma mensagem de cuidado e conscientização.

“Acreditamos que cada gesto simples pode gerar impacto. Quando o alimento, o ambiente e o acolhimento conversam com a causa, o cuidado vai além do físico e toca o emocional. Onde tem emoção envolvida, as repercussões positivas são potencializadas”, afirma Darleny Costa, nutricionista do Hospital Santana.

