Opereta se prepara para o segundo ano do Bloco da Lira Elétrica no carnaval

Oficinas e ensaios já ditam o ritmo e aumentam a expectativa para a folia deste ano

O CarnaOpereta 2026 já começou esquentando os tamborins. Organizado pelo Núcleo Teatral Opereta em parceria com a Associação, as atividades preparatórias para o segundo ano do desfile do Bloco da Lira Elétrica, em Poá, acontecem todas às quintas-feiras, das 19 às 21 horas, no Espaço Cultural Opereta, na Vila Sopreter.

Os interessados em ser um dos integrantes do bloco podem participar das oficinas de percussão, oferecidas pelo músico Fílipi Lima. O objetivo neste ano é ampliar a quantidade de ritmistas para deixar o bloco da Lira Elétrica ainda mais forte e bonito na avenida. A inscrição é gratuíta e aberta para pessoas acima de 12 anos. Os ensaios ocorrem todas as quintas-feiras, no espaço cultural localizado na Rua Dr. Emílio Ribas, 168. Dentre os ritmos que devem embalar o público neste ano estão Marchinhas, Samba-Enredo, Samba-de-Breque, Pagode e Samba-Canção

AXÉ: Ijexá, Samba-Reggae e a novidade, ritmos Afro-latinos (Olodum e Reggaeton).

Nos dias 8 e 14 de fevereiro haverá ensaios extras, abertos ao público, na Praça Afonso Carlos Fernandes, em frente ao Espaço Cultural Opereta. Dia 8, domingo, será das 9 ao meio-dia e dia 14, sábado, das 17 às 20 horas.

Para valorizar ainda mais a folia do Bloco haverá oficina de confecção de cabeções, com o professor Claudio Domingos Fernandes nos dias 30 de janeiro, 6 e 13 de fevereiro, sextas-feiras, das 19 às 21 horas, também no espaço cultural. Aberto a todas as idades e grátis.

Programação

O Bloco da Lira Elétrica neste ano sai no dia 15 (domingo de carnaval), com concentração às 15 horas, na Praça da Bíblia. Outra novidade neste ano será o 1º Encontro de Marchinhas, que promete animar o público da praça antes da saída nas ruas da cidade. Músicos e compositores de Poá e região, interessados em participar devem entrar em contato pelo WhatsApp 11 99318-8001, para mais informações e inscrições. Em seguida, às 16 horas, o bloco sairá em cortejo pelas ruas da cidade, passando pela avenida Nove de Julho, passagem subterrânea Antônio Mantarano, Avenida Prefeito Jorge Allen, Rua Dr. Miguel Couto até chegar a Praça Afonso Carlos Fernandes, na Vila Sopreter, em frente ao Espaço Cultural Opereta. Quem quiser encomendar o abadá 2026 do Bloco da Lira Elétrica deve entrar em contato no mesmo telefone.

Oficinas e ensaios já ditam o ritmo e aumentam a expectativa para a folia deste ano