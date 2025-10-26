ONG Mogi Desbravadores lança projeto gratuito para escolas de Mogi das Cruzes

A ONG Mogi Desbravadores Futebol Americano anunciou o lançamento de um projeto gratuito para levar o flag football 5×5, modalidade olímpica do futebol americano, a escolas públicas e privadas de ensino médio em Mogi das Cruzes. As atividades começam em março de 2026 e seguem até maio, dentro do horário regular das aulas de Educação Física.

A iniciativa abrange três frentes principais: o ensino da modalidade para os alunos, a capacitação de professores de Educação Física das escolas participantes e a realização de um Festival Interescolar de Flag Football 5×5, programado para um fim de semana de junho de 2026.

De acordo com a organização, o objetivo é apresentar o esporte, estimular a prática esportiva e reforçar valores como trabalho em equipe, respeito e inclusão. “O flag football é uma ferramenta potente de educação e transformação social. Queremos mostrar que o esporte pode ser acessível, divertido e formador”, destacou a equipe do Mogi Desbravadores.

As escolas interessadas em participar devem estar localizadas em Mogi das Cruzes, oferecer ensino médio e possuir quadra poliesportiva. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita diretamente com a ONG.

O programa e o festival contam com o apoio do Supermercados Alabarce, parceiro da equipe mogiana na promoção do esporte educacional.

Iniciativa levará o esporte olímpico às escolas da cidade e promoverá festival interescolar em junho de 2026