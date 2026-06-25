ONG FERA promove mais uma edição do “Amassa Gato”

Encontro acontece neste sábado e oferece ao público a oportunidade de interagir com gatos resgatados que aguardam por um novo lar

Quem ama gatos já pode reservar a data na agenda. No próximo dia 27 de junho, das 14h às 16h, a ONG FERA realiza mais uma edição do já tradicional “Amassa Gato”, um evento criado para aproximar a população dos felinos resgatados e incentivar a adoção responsável.

O encontro proporciona uma experiência especial para os amantes de gatos: os participantes poderão conhecer, brincar e, claro, “amassar com muito carinho” os felinos que estão disponíveis para adoção.

Inspirado no famoso hábito dos gatos de “amassar pãozinho” com as patas, o evento ganhou um nome divertido e carinhoso. Afinal, se os gatos amassam o pão, os visitantes podem retribuir amassando os gatos com muito afeto.

Além de proporcionar momentos de interação e bem-estar, o Amassa Gato tem um objetivo ainda maior: dar visibilidade aos animais resgatados e aumentar suas chances de encontrar uma família definitiva.

Segundo a organização, o evento também é uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre guarda responsável, adaptação dos animais ao novo lar e os cuidados necessários para uma adoção consciente.

“Cada gato presente carrega uma história de superação e espera por uma segunda chance. Muitas adoções começam justamente a partir desse primeiro contato, quando as pessoas conhecem de perto a personalidade e o carinho desses animais”, destaca Fernanda Moreno, voluntária e mantenedora da ONG FERA.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e exigem inscrição prévia. O cadastro é individual para maiores de 18 anos e tem como objetivo organizar o fluxo de visitantes durante o evento.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Entre as orientações para os participantes estão:

Não levar outros animais ao local;

Quem tiver interesse em adotar deve levar uma documento pessoal, comprovante de endereço e uma caixa de transporte;

Para adoção, é necessário que apartamentos possuam telas de proteção e que casas tenham muros adequados e portões fechados.

A ONG também está recebendo doações de sachês para auxiliar nos cuidados dos gatos resgatados.

Mais do que um evento, o Amassa Gato é uma oportunidade de transformar vidas tanto dos animais que aguardam uma família quanto das pessoas que descobrem o amor incondicional de um gato.

Serviço

Amassa Gato

Data: 27 de junho de 2026 (sábado)

Horário: das 14h às 16h

Local: será informado após inscrição

Inscrições: https://forms.gle/GvSAWnNoybMtSHie9

Doações: A ONG está arrecadando sachês para os gatos acolhidos.

Informações: 11 97273-2537