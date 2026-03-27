On Business | Edição 1433

Em sessão solene no dia 19, a Câmara de Mogi outorgou o Título de “Honra ao Mérito” à RC Assessoria Empresarial pelos seus 50 anos de história e responsabilidade social. Na foto, os diretores Maicon Souza, Tatiana Souza e José Antônio Júnior celebram o legado do fundador Renato Baptista. Parabéns a todo o time pelo merecido reconhecimento!

As irmãs Rafaella Reginato Ceboff e Renata Reginato Pradella inauguram, dia 10 de abril, o Estúdio Reginato Beauty, um espaço de estética e emagrecimento na clínica Salute Care, na Vila Oliveira. O evento terá exposição da SoberAna Acessórios e Dudulina Moda Fitness. Especialistas em remoção de estrias e cicatrizes, elas prometem tecnologia e cuidado. Sucesso!