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On Business | Edição 1433

Em sessão solene no dia 19, a Câmara de Mogi outorgou o Título de “Honra ao Mérito” à RC Assessoria Empresarial pelos seus 50 anos de história e responsabilidade social. Na foto, os diretores Maicon Souza, Tatiana Souza e José Antônio Júnior celebram o legado do fundador Renato Baptista. Parabéns a todo o time pelo merecido reconhecimento!

As irmãs Rafaella Reginato Ceboff e Renata Reginato Pradella inauguram, dia 10 de abril, o Estúdio Reginato Beauty, um espaço de estética e emagrecimento na clínica Salute Care, na Vila Oliveira. O evento terá exposição da SoberAna Acessórios e Dudulina Moda Fitness. Especialistas em remoção de estrias e cicatrizes, elas prometem tecnologia e cuidado. Sucesso!

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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