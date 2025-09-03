Oficinas gratuitas do Sementeia têm inscrições abertas em Suzano

O II Festival Sementeia, que acontece de 1º a 12 de setembro em Suzano, abriu inscrições para duas oficinas gratuitas que integram sua programação. As atividades convidam o público a vivenciar processos de escuta, autocuidado e criação coletiva, reafirmando o compromisso do Festival em oferecer espaços de formação e troca a partir de perspectivas femininas e diversas.

No Laboratório de Escuta de Imagens, no dia 4 de setembro, Elidayana Alexandrino propõe uma experiência sensorial em que memórias e narrativas emergem a partir do encontro com imagens, estimulando a imaginação e a construção coletiva de sentidos. Já em “Eu, Semente”, no dia 8 de setembro, Jana Santos conduz uma vivência arte-terapêutica em que a manipulação de sementes se transforma em mandalas afetivas, abrindo espaço para reflexões sobre ciclos de vida e futuros possíveis.

Elidayana Alexandrino, artista visual, educadora e pesquisadora independente, explica que a oficina não segue uma metodologia específica, mas oferece um encontro lúdico com os sentidos e incentiva um olhar analítico e crítico sobre as imagens. “Por ser uma atividade de partilha, se integra no propósito de criar um espaço de escuta, acolhimento e de uma experiência significativa”, afirma.

Jana Santos, arte-educadora, ilustradora, graffiteira e arteterapeuta, acrescenta que sua oficina promove acolhimento, reflexão e autocuidado. “A vivência permite semear futuros e refletir sobre a ciclicidade da própria vida através de uma experiência simbólica”, revela.

Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Festival Sementeia é um projeto coletivo de artistas, produtoras e educadoras do Alto Tietê, que reivindicam espaços férteis e seguros para a produção cultural das mulheres. A segunda edição reúne mais de dez atividades entre shows, espetáculos, oficinas e bate-papos, todas gratuitas. A programação completa pode ser acompanhada no Instagram @festival_sementeia.

O Laboratório de Escuta de Imagens será realizado no dia 4 de setembro de 2025, quinta-feira, das 17 horas às 19 horas, no Casarão das Artes, localizado na rua Vinte e Sete de Outubro, número 271, Centro. A oficina é aberta a pessoas a partir de 16 anos, sem limite máximo de participantes, já a oficina “Eu, Semente” será realizada no dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira, das 14 horas às 16 horas, no Centro Cultural Colorado, situado na rua Domingos Vitorino, número 68, Jardim Cacique. A atividade é destinada a mulheres e pessoas LGBTQ+ a partir de 16 anos, com limite de 15 vagas. As inscrições devem ser realizadas pelo site disponibilizado no instagram do festival.

Encontros promovem escuta, autocuidado e criação coletiva, reforçando a programação cultural feminina do Festival