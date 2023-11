Obras suspenderão abastecimento de água em 9 bairros, na terça

Na terça-feira (14/11), o abastecimento de água será temporariamente interrompido para obras do Semae e da concessionária de energia EDP, num total de nove bairros. Das 7h às 14h, a autarquia interligará redes de água na avenida Francisco Rodrigues Filho. Para isso, será necessária uma pausa do abastecimento, a partir das 6h, nos bairros Jardim Maricá, Rodeio, Bella Cittá, Oroxó e Jardim Mogi. A previsão é retomar a distribuição às 14h, com normalização à noite.

Das 12h às 17h, a EDP fará manutenção preventiva na rede elétrica que atende a Estação Elevatória de Água do Jardim Camila. A energia será interrompida no local e, por este motivo, também haverá pausa no abastecimento de água nos bairros Conjunto São João, Jardim Camila, Jardim Jussara e Vila Natal. A normalização do fornecimento de água será de forma gradativa, devendo se estabilizar à noite.

Tanto no trabalho de interligação, quanto na parada devido à manutenção da EDP, quem tem caixa d’água possivelmente não terá a rotina afetada.

Ter um reservatório no imóvel é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede.

Ainda assim, o Semae recomenda utilizar com economia o volume armazenado. Para mais informações, o telefone da autarquia é o 115.