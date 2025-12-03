Nesta quinta-feira (4), Mogi Basquete retoma sequência no NBB CAIXA e enfrenta Osasco fora de casa

O Mogi Basquete volta à quadra nesta quinta-feira (4) para enfrentar o Osasco, às 19h30, no ginásio Geodésico, pela continuidade do NBB CAIXA. A partida poderá ser acompanhada em tempo real pelo site da Liga Nacional de Basquete.

Após uma breve pausa no campeonato, a equipe mogiana intensificou sua preparação no ginásio Hugo Ramos desde o último duelo, contra o Corinthians, no dia 23 de novembro. Os treinos tiveram foco em ajustes táticos, evolução defensiva e manutenção do ritmo competitivo.

“Foi um momento importante para corrigir detalhes e fortalecer nossa identidade dentro de quadra. O grupo respondeu muito bem aos treinos, está motivado e pronto para este jogo que exige concentração do início ao fim”, afirmou o técnico Fernando Penna.

Na classificação, o Mogi Basquete ocupa a 7ª posição, com oito vitórias em 11 jogos, enquanto o Osasco aparece em 16º, com três triunfos em 12 partidas. Mesmo com a diferença na tabela, o confronto promete equilíbrio, especialmente pela força do adversário atuando em casa.

A tabela completa de jogos do Mogi Basquete no NBB CAIXA está disponível no site da Liga Nacional e nas redes sociais do clube.

O time segue com o desfalque temporário do ala Duane Johnson, afastado para recuperação de peso e condicionamento físico. O atleta está bem, passa por monitoramento diário do departamento médico e da comissão técnica, e retornará assim que estiver plenamente apto.

O NBB CAIXA é organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio máster das Loterias CAIXA e do Governo Federal, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). A competição conta ainda com chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), bola oficial Molten e marca esportiva oficial Under Armour.

Foto: Wilian Oliveira.