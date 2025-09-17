Na sexta-feira (19), música e emoção tomarão conta do Mogi Shopping



A primavera traz consigo o frescor das flores, a renovação dos dias e a promessa de novos começos. É nesse clima de delicadeza e beleza que o Mogi Shopping recebe, nesta sexta-feira (19), às 20h, o Mogi In Concert – Especial Primavera, um concerto proprietário e exclusivo do empreendimento que transforma a Praça de Eventos em um verdadeiro palco de sensações.

O público será presenteado com uma experiência artística de rara intensidade: com os pianistas Diego Novaes, Niquinho Mármora e Lucas Gerhardt, a camerata de cordas da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, sob a regência do maestro Lelis Gerson, e os vocais cativantes de Luna Di, Maury e Vando Negretti. Um encontro de talentos que promete emocionar em cada acorde e em cada nota.

Mais que música, o Mogi In Concert é um convite à contemplação e à celebração da cultura. É a oportunidade de viver uma noite gratuita e inesquecível, onde o ambiente elegante do shopping se soma ao calor humano de famílias, amigos e apaixonados por arte. Nesta sexta-feira, o espetáculo não será apenas ouvido: será sentido.

Mogi In Concert: evento proprietário e exclusivo do Mogi Shopping é sucesso de público



Criado e realizado pelo Mogi Shopping, o Mogi In Concert é um projeto proprietário e exclusivo do empreendimento. É uma iniciativa que traduz o compromisso em oferecer experiências culturais de alto nível à comunidade. Desde sua estreia, o evento já recebeu a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, a Orquestra Locomotiva e o cantor Tony Gordon, reafirmando a cada apresentação o sucesso de público e a vocação como palco para a cultura e a convivência.

Mogi Shopping



O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa e acolhedora, o shopping funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

