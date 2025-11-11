Na quinta-feira (13), o Patteo Urupema Shopping inaugura luzes e decoração de Natal

Temporada de encanto e clima mágico começa com o tradicional acender das luzes da área externa de seu imponente edifício e a decoração especial natalina; programação gratuita é aberta ao público em geral

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, abre a temporada de Natal na próxima quinta-feira (13) com o tradicional acender das luzes da área externa de seu imponente edifício e a decoração especial natalina, com programação especial e gratuita para o público em geral. Para completar, Papai Noel chega no dia 29 de novembro!

A iluminação da área externa do shopping se tornou uma atração à parte, aguardada pela população mogiana, e está marcado para ser acesa às 19h da próxima quinta-feira. Luzes com efeitos serão dispostas em todas as faces do prédio, entre outros elementos que compõem a fachada do shopping.

Além do acender das luzes, o Urupema irá inaugurar, nesse dia, o cenário especial de Natal, com o tema “Bosque Encantado”, com decoração instalada nos Pisos Térreo e 3 do empreendimento. A programação festiva se concentrará no Térreo, também a partir das 19h, com direito à apresentação de coral, dança com flash mob, música com pianista e distribuição de algodão doce e pipoca. A noite promete conduzir o público a uma experiência repleta de alegria e emoções.

Bom velhinho

Para completar o clima natalino, Papai Noel já tem dia marcado para chegar no Urupema: 29 de novembro, às 11 horas, no Piso 3 do shopping, com banda musical, personagens e muita animação e interação com o público.

Antes, a partir das 10h, de carro, o bom velhinho percorrerá bairros da cidade em ritmo de boas-vindas e convidando a população a visitar o shopping. O trajeto do cortejo do personagem será divulgado com antecedência para que os mogianos possam acompanhar.

Noel receberá visitas das famílias e da garotada no shopping até o dia 23 de dezembro, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados, das 12h às 20h, e na véspera do Natal, dia 24, das 12h às 18h. Crianças podem levar suas cartinhas e fazer seus pedidos em conversa com o bom velhinho, além de eternizar o momento com fotos.

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda a sábado das 11h às 22h, e domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

O dia 9 de novembro é a chegada do Papai Noel no centro de lazer e compras