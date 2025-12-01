Museu da Energia de Salesópolis oferece férias com conhecimento e lazer ao ar livre

Programação gratuita em dezembro inclui visitas à usina centenária e piqueniques educativos no Museu da Energia de Salesópolis

A Usina-Parque Museu da Energia de Salesópolis preparou uma programação especial para o mês de dezembro que alia educação, preservação ambiental e lazer ao ar livre. As atividades gratuitas oferecem ao público a oportunidade de conhecer uma usina hidrelétrica centenária, refletir sobre o uso consciente dos recursos naturais e aproveitar momentos de convivência em meio à natureza.

Entre os dias 2 e 31 de dezembro, sempre das 10h às 16h, acontece o roteiro especial de visitação “Caminhos da Energia”. A atividade é aberta a todos os públicos e conduz os visitantes pela Casa de Máquinas, Espaço Energia e Reservatório, apresentando o funcionamento de uma central geradora hidrelétrica centenária. Durante o percurso, o público acompanha, passo a passo, como a energia é produzida, além de receber orientações sobre o consumo consciente de água e eletricidade. A participação é gratuita, sendo cobrada apenas uma taxa simbólica de R$ 1,00 por pessoa, destinada ao Fundo Municipal de Turismo, com isenção para munícipes. Não há limite de vagas nem necessidade de inscrição prévia.

Outra atração da programação de férias é o “Piquenique no Museu – Férias”, que será realizado nos dias 6, 13 e 20 de dezembro, das 10h às 14h. A proposta convida o público a aproveitar as áreas verdes e os quiosques do espaço em uma atividade ao ar livre voltada ao lazer, ao bem-estar e à integração com a natureza. Além do piquenique, os participantes poderão interagir em jogos educativos, como Super Aves, jogo da memória e o Terremoto Gigante. A atividade é gratuita, com cobrança da mesma taxa simbólica de R$ 1,00 por pessoa, destinada ao Fundo Municipal de Turismo, também com isenção para munícipes. O público é livre, porém cada edição contará com limite de 15 participantes, mediante inscrição prévia obrigatória pelo e-mail salesopolis@museudaenergia.org.br ou pelo WhatsApp (11) 99115-0020.

O Museu da Energia de Salesópolis conta com apoio da EDP, por meio do Plano Anual da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento – 2025, viabilizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Pronac 247544), do Ministério da Cultura. O Programa Nacional de Apoio à Cultura é o principal mecanismo de fomento à cultura do Governo Federal, permitindo a realização de projetos por meio de incentivos fiscais.

Fundação Energia e Saneamento

A Fundação Energia e Saneamento foi instituída em 1998 com o objetivo de preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio histórico dos setores de energia e saneamento. A instituição atua na promoção de programas culturais, educativos e socioambientais, além da pesquisa e do desenvolvimento de soluções inovadoras. A FES possui unidades em sete municípios paulistas, incluindo a rede de Museus da Energia de São Paulo, Itu e Salesópolis, além das Usinas-Parques em Brotas, Rio Claro e Santa Rita do Passa Quatro, e o Edifício do Acervo Histórico em Jundiaí, que abriga um acervo composto por mais de 260 mil fotografias, 10 mil plantas e desenhos técnicos, reserva técnica com mais de quatro mil objetos museológicos, 1.600 metros lineares de documentos arquivísticos e uma biblioteca especializada em energia com mais de 50 mil volumes.

Serviço

Usina-Parque Museu da Energia de Salesópolis

Endereço: Estrada dos Freires, km 06, Freires, Salesópolis/SP

E-mail: salesopolis@museudaenergia.org.br

Telefone e WhatsApp: (11) 99115-0020

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 17h (bilheteria até às 16h)

Caminhos da Energia

Data: de 2 a 31 de dezembro

Horário: das 10h às 16h

Aberto ao público, sem limite de vagas nem necessidade de inscrição prévia

Taxa simbólica de R$ 1,00 por pessoa, destinada ao Fundo Municipal de Turismo (isenta para munícipes)

Piquenique no Museu – Férias

Datas: 6, 13 e 20 de dezembro

Horário: das 10h às 14h

Aberto ao público, com limite de 15 participantes por edição

Inscrição prévia obrigatória pelo e-mail ou WhatsApp do Museu

Site: www.energiaesaneamento.org.br

Instagram: @museudaenergia

Facebook: Museu da Energia

YouTube: Museu da Energia