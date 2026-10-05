Morre jornalista Orfeu Albuquerque, aos 55 anos

O jornalismo do Alto Tietê está de luto pelo falecimento de Orfeu de Albuquerque Alves Nascimento, aos 55 anos, ocorrido neste domingo (4), em Mogi das Cruzes. O velório ocorreu no Cristo Redentor, na Vila Oliveira, em Mogi, das 21 horas de domingo (4) até às 14h30 de segunda (5).. O sepultamento será às 15 horas desta segunda-feira (5), no Cemitério São Salvador, também na Vila Oliveira.

Segundo informações apuradas pela Vanguarda, Orfeu se preparava para passar por uma cirurgia no quadril. No entanto, passou mal no dia anterior ao procedimento e precisou ser encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Durante a internação, apresentou uma infecção nos rins e não resistiu às complicações. A morte foi confirmada neste domingo (4).

Com uma trajetória marcada pela atuação na imprensa regional, o jornalista também foi radialista e trabalhou por muitos anos no jornal O Diário de Mogi. Nos últimos anos, passou a atuar como assessor de imprensa.

Orfeu era filho de Raimundo Alves do Nascimento e Lindalva Oliveira Alves e nasceu em 11 de abril de 1971. Caçula de três filhos, tinha como irmãs Ophelia e Odalea. Não era casado e não tinha filhos.

Ao longo da carreira, Orfeu construiu uma trajetória em diferentes frentes da comunicação, com passagem pelo jornalismo impresso e pelo rádio. Nos últimos anos, atuava como assessor de imprensa do Hapvida e também do Hospital Santa Maria de Suzano.

Seu trabalho na comunicação regional foi marcado pelo contato próximo com profissionais da imprensa, instituições e diferentes setores da sociedade, construindo ao longo dos anos uma rede de relações profissionais e de amizade.

Orfeu também teve experiências na área de comunicação política, tendo participado, em diferentes momentos, de trabalhos relacionados às campanhas de Luiz Carlos Gondim e de Manoel Bezerra de Melo, ex-prefeito de Mogi das Cruzes e fundador da UMC, o Padre Melo, da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

Fonte: Jornal Vanguarda – por Maria Salas

Nota da Redação: O Jornal A Semana recebeu com tristeza a notícia da morte do jornalista Orfeu Albuquerque, grande parceiro deste veículo e amigo de longos anos de jornalismo de nossa equipe e diretoria. Estendemos nossos sentimentos à família, aos amigos e companheiros de profissão.