Moradora de Braz Cubas lança livro de autoajuda nesta quinta (5)

Dona Néria Lúcia Silva Diniz, 68 anos, lança sua primeira obra literária, às 19 horas, na Pizzaria Recantu’s

Nesta quinta-feira, dia 5, a moradora de Braz Cubas, dona Néria Lúcia Silva Diniz, 68 anos, lança sua primeira obra literária. Trata-se do livro “Às vezes, para voltar a viver, basta acreditar que ainda existe um caminho de volta”, pela editora Realizare. O evento acontece às 19 horas, na Pizzaria Recantu’s, localizada na Rua Shiguetoshi Suzuki, 595, no Conjunto do Bosque (ao lado do supermercado Semar).

Com uma impressionante nota 9.3 no conceito de autoajuda – onde o autor precisa romper com o preconceito do mercado e entregar um conteúdo que seja cientificamente embasado, altamente prático e emocionalmente responsável -, o livro traz um relato corajoso e sensível sobre a batalha contra a depressão, oferecendo aos leitores não apenas um testemunho de vida, mas uma ferramenta prática de acolhimento e orientação. Livros que alcançam esse patamar não vendem apenas motivação passageira; eles vendem metodologias de transformação.

Nascida em Vitória da Conquista (BA) em 1958, Néria mudou-se para São Paulo com apenas 5 anos de idade, quando seus pais buscaram novas oportunidades de trabalho e vida na região. Ao longo da trajetória, enfrentou diversas dificuldades, culminando em um quadro de depressão que se manifestou fortemente quando ela tinha 53 anos e persistiu por cerca de cinco anos.

O sofrimento, alimentado pelo acúmulo de situações complexas na vida familiar, foi combatido com muita resiliência. Durante o processo, Néria descobriu em atividades manuais, como o artesanato e a costura, aliados importantes para manter a mente ocupada e não se entregar à doença.

A fé e a ciência

Um dos pontos mais marcantes da obra é a quebra de tabus em relação ao tratamento da saúde mental, especialmente no contexto religioso. Membro da Igreja Batista em Braz Cubas, Néria faz questão de destacar a importância de unir a fé ao tratamento médico profissional — que incluiu acompanhamento psiquiátrico, psicológico e uso de medicações. “Eu fiquei muito sensibilizada de poder contar a minha história alertando as pessoas que, como eu, pensavam que por ser evangélico, por ser crente, não precisamos buscar ajuda profissional. É um grande erro nosso quando fazemos isso. Quando eu tive o entendimento de que os médicos estão aí para nos ajudar e foi Deus que deu a eles capacidade para aprender e ter a profissão que eles têm, foi aí que eu me libertei daquela mensagem que ficava encurtada na mente: de que pessoa que é crente, que é evangélica, não precisa buscar ajuda médica e buscar somente em Deus”, ressaltou ela.

Com o apoio de ótimos profissionais e muita dedicação ao tratamento, ela venceu a doença e hoje utiliza sua própria experiência para salvar vidas. “Hoje eu digo: busque ajuda médica. Nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo na nossa mente. Os médicos são profissionais bons que estão aí para nos ajudar, inclusive a fazer uso de medicações”, alerta.

Do sonho à publicação

A ideia de escrever o livro surgiu do desejo legítimo de estender a mão a quem sofre em silêncio. Publicada pela Realizare Editora, de Suzano — sob os cuidados do editor Ulisses —, a obra chega para preencher uma lacuna importante sobre como lidar com a depressão e evitar tragédias decorrentes da falta de informação e acolhimento.

Aos 68 anos, dona Néria, hoje aposentada e mãe de cinco filhos (Leandro, 48; Carlos Henrique, 43; Écio Leonardo, 39; Vinícius, 36; e Samira, 26), realizou o sonho de voltar aos estudos e agora virou escritora, e é a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar e transformar a própria dor em um farol de esperança para toda uma geração.

Serviço

Lançamento do livro de autoajuda: “Às vezes, para voltar a viver, basta acreditar que ainda existe um caminho de volta”

Data: 5 de novembro, às 19 horas

Local: Pizzaria Recantu’s — Rua Shiguetoshi Suzuki, nº 595, Conjunto do Bosque (ao lado do supermercado Semar), Braz Cubas, Mogi das Cruzes – SP