47º Prêmio Empreendedor do Ano reúne 400 pessoas no CCMC

Uma noite memorável, que reuniu sofisticação, elegância, brilho e a força empreendedora mogiana. Assim foi o 47ª Prêmio Empreendedor do Ano, promovido pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), na noite de 29 de outubro, no salão social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

O evento foi um sucesso e reuniu mais de 400 convidados, entre empresários, representantes da imprensa, lideranças políticas e membros da sociedade civil. Entre as autoridades presentes estavam os prefeitos de Arujá, Luís Antônio de Camargo, e de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Junior, o Inho, além do deputado estadual reeleito Marcos Damásio. Todos prestigiaram os homenageados em uma noite especial, marcada por música de qualidade, gastronomia refinada e bebidas selecionadas.

A cerimônia também integrou as comemorações pelos 106 anos da ACMC, que, há mais de um século, trabalha pelo fortalecimento do comércio e da indústria, incentivando o empreendedorismo de Mogi e região.

Com o tema “Gestão de Ouro”, a solenidade simbolizou o encerramento de um ciclo de seis anos da gestão da presidente Fádua Sleiman à frente da entidade. Segundo a presidente, uma trajetória marcada por desafios superados, conquistas expressivas e avanços importantes.

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