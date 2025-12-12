Molho Picante | Edição 1420

Pró-criança

O Pró-criança voltou a respirar qualidade. Sob nova gestão, o pronto atendimento infantil 24 horas recupera a agilidade e o cuidado que marcaram sua história, agora com pediatras experientes, raio-X, sala de emergência e exames do Albert Einstein. A proposta é simples: menos espera, mais resolutividade. Na visita recente, a prefeita Mara Bertaiolli e a secretária Rebeca Barufi acompanharam de perto as mudanças na unidade do Mogilar. O novo contrato com a FAEP Saúde ainda traz uma economia de R$ 17,7 milhões ao município. E quem ganha é a cidade, com um serviço que volta a atender cerca de 9 mil crianças por mês com mais segurança e acolhimento.

Destaques suzanenses

Atletas da Associação Nova Central se destacaram no 52º Campeonato de Sumô de São Paulo, realizado no último domingo (30/11), no bairro do Bom Retiro. A equipe de Suzano conquistou cinco medalhas, sendo dois ouros, com Enzo Alves na categoria Mirim B e Kauan Souza na Mirim A. Thomas Massami, Bruno Ciriaco e Edson Dias completaram os pódios em suas categorias. O desempenho reforça a presença de Suzano na modalidade e o trabalho da associação em desenvolver jovens atletas. O torneio reuniu competidores de diversas cidades do Estado, garantindo forte competição e novas oportunidades de aprendizado. A participação da equipe confirma a evolução do sumô na cidade.