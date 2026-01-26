O piloto mogiano Leonardo Sato vai encarar uma viagem de quase dois mil quilômetros até Aracati (CE), para disputar o 39º Rally Cerapió, um dos maiores eventos de rally de regularidade e enduro do país. A competição acontece entre os dias 25 e 30 de janeiro e terá um percurso total de mil quilômetros, dividido em quatro etapas, com largada no litoral cearense e chegada em Teresina (PI).

Sato é o único representante de Mogi das Cruzes na prova e competirá na categoria Graduados, entre os carros. O roteiro do rally passa por mais de 30 municípios e prevê pernoites nas cidades de Canindé e Sobral, no Ceará, e Piracuruca e Piripiri, no Piauí.

“É muito gratificante participar de um evento tão grandioso como o Cerapió”, afirmou o piloto. Segundo ele, a competição mobiliza mais de mil pessoas das cinco regiões do país, com representantes de aproximadamente 100 cidades. “A disputa é muito acirrada, com resultados definidos nos mínimos detalhes. Grandes nomes da modalidade estão presentes e o fato de concluir a prova e passar pelo pórtico de chegada já é uma grande conquista”, destacou.

O 39º Cerapió abre oficialmente a temporada dos Campeonatos Brasileiro de Rally de Regularidade e Brasileiro de Enduro, com chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

Além do aspecto esportivo, o evento também tem impacto turístico e econômico nas regiões por onde passa. Ao longo dos seis dias, a competição deve movimentar cerca de R$ 8 milhões nas cidades que recebem o rally.

O Rally Cerapió conta, pelo quarto ano consecutivo, com o apoio do Ministério do Turismo, que reconhece o evento como um importante fomentador do turismo e da economia local.

A programação do rally começa em Aracati, onde ocorrem o credenciamento, briefing e largada promocional nos dias 25 e 26 de janeiro, no complexo turístico da Igreja Matriz. A largada oficial da primeira etapa acontece no dia 27 de janeiro, no Posto Petrobras da CE-040. No mesmo dia, os competidores seguem para Canindé, onde haverá chegada, largada e briefing.

No dia 28 de janeiro, a competição passa por Sobral, com atividades na Arena Aeroporto e briefing no Centro de Convenções da cidade, e finaliza no dia 30, na Arena Teresina Shopping.

