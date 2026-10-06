Mogiano conquista duas pratas no Pan-Americano de Beach Tennis

Associado do Clube de Campo, Caio Fernandes foi vice-campeão nas duplas masculinas e mistas da categoria Sub-14

O atleta mogiano Caio Fernandes, de 14 anos, voltou do Pan-Americano de Beach Tennis 2026 com duas medalhas de prata. O jovem foi vice-campeão nas duplas masculinas e mistas da categoria Sub-14 na competição realizada entre os dias 24 e 27 de setembro, em Cuiabá (MT), com a participação de delegações de 16 países.

Associado do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), Caio disputou as duplas masculinas ao lado de Lucas Mendonça e chegou à decisão da categoria. Nas duplas mistas, formou parceria com Maria Nunes e também avançou até a final, encerrando sua participação no Pan-Americano com dois vice-campeonatos. O resultado dá sequência ao histórico do mogiano na competição continental. Em 2024, aos 12 anos, Caio integrou a Seleção Brasileira no Pan-Americano realizado em Aruba e conquistou o título da categoria Sub-12.

A relação de Caio com o beach tennis começou ainda na infância e passa pelo CCMC. Antes de chegar às quadras de areia, ele praticou futebol e basquete. Em 2018, após conhecer a modalidade por meio da mãe, começou a fazer aulas de beach tennis no Clube de Campo, com a professora Patrícia Cupello.

Durante a pandemia, manteve a prática e, aos 8 anos, passou a treinar com o professor André Chaguri. A partir daí, começou a disputar competições e avançou pelas categorias de base. Nos últimos anos, passou a participar regularmente dos circuitos estadual e nacional, além das convocações para representar o Brasil.

Para o diretor de Esportes do clube, Leandro Lippi, ver um associado alcançar resultados fora do País reforça a importância do incentivo ao esporte desde a base: “É um orgulho ver um associado que deu os primeiros passos no beach tennis dentro do clube chegar a competições internacionais e representar o Brasil. O Caio construiu uma trajetória no esporte e ficamos felizes em ver os resultados que vem conquistando”, analisou.

Topo dos rankings

Em 2026, Caio disputou 14 das 15 etapas do Circuito Infanto-Juvenil, competição nacional gerida pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e que serve de base para as convocações ao Pan-Americano. O mogiano conquistou quatro títulos e terminou o ranking nacional na quarta colocação entre mais de 230 atletas.

Já no Circuito Paulista, organizado pela Federação Paulista de Tênis, foram cinco títulos em nove etapas e o segundo lugar no ranking estadual, que reúne mais de 40 atletas. O desempenho também garantiu a convocação para a equipe de São Paulo na Copa das Federações, que será disputada de 16 a 21 de novembro, em Vila Velha (ES).