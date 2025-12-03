Mogi Shopping tem horário especial de funcionamento no fim de ano

Confira as datas e horários de atendimentos de lojas e praça de alimentação

Com o início das celebrações de fim de ano, sob administração da HBR Realty, o Mogi Shopping preparou horários de funcionamento estendidos para oferecer mais conforto e tempo aos clientes na hora de realizar as compras de Natal e Ano Novo.

Do dia 13 a 23 de dezembro, o horário será especial: de segunda a sexta-feira, as lojas funcionam das 10h às 23h e a área de alimentação, das 11h às 23h. Nos sábados, as lojas abrem mais cedo, às 9h, funcionando até as 23h, e a alimentação segue das 11h às 23h. Já aos domingos, lojas operam das 10h às 22h e alimentação, das 11h às 22h.

Nas datas festivas, o shopping terá horários diferenciados: na Véspera de Natal (24/12), as lojas funcionam das 10h às 18h e a praça de alimentação, das 11h às 18h. Já no dia 31 de dezembro as lojas abrem das 10h às 16h e a alimentação das 11h às 16h. Nos feriados de Natal (25/12) e Ano Novo (1/1), o funcionamento é facultativo, das 14h às 20h.

Para conferir os horários das sessões de cinema, que podem ter programação diferenciada, acesse o app do Mogi Shopping ou veja o site: www.mogishopping.com.br/cinema/

Encontros com o Papai Noel

O atendimento ao público do Papai Noel acontece de segunda a sábado, das 15h às 22h, e aos domingos e feriados, das 15h às 20h. No dia 24 de dezembro, o Bom Velhinho estará no shopping em horário especial, das 11h às 17h, para os últimos pedidos.

Mogi Shopping

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, é referência em experiência, conveniência e lazer na região. Com uma estrutura completa e acolhedora, o empreendimento funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente.

Para outras informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

Sobre a HBR Realty

A HBR Realty, empresa integrada à holding a Hélio Borenstein S.A. – Administração, Participações & Comércio, é uma multiplataforma que atua no desenvolvimento e na gestão de ativos imobiliários nos segmentos varejista e corporativo por meio de quatro plataformas estratégicas: ComVem; HBR 3A; HBR Malls e HBR Opportunities.

Fundada em 2011, a HBR Realty desenvolve espaços que impulsionam negócios e valorizam a vida. Oferece um dos portfólios de plataformas mais completos para soluções em Real Estate para diferentes setores. Tudo isso, somado a um atendimento personalizado que alia tradição, transparência e modernidade, além do legado de uma empresa familiar. O foco da HBR está em realizar negócios inteligentes de olho na inovação na visão de futuro. Desde janeiro de 2021 é Companhia listada na B3.