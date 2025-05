Mogi Shopping está com postos de trabalhos abertos

O Mogi Shopping divulga novas vagas de emprego em diversas lojas do empreendimento, com oportunidades para quem busca recolocação no mercado ou deseja iniciar a carreira no varejo. Há chances para cargos como atendente, vendedor, operador de caixa e auxiliar de cozinha, com diferentes faixas de horário e requisitos.

Os candidatos precisam, apenas, seguir as orientações de cada vaga para se candidatar.

Confira abaixo o painel completo:

Concept Ellus Forum Colcci Sergio K

Cargo: Operador (a) de caixa

Descrição: atuar no atendimento de clientes

Horário e faixa salarial: a combinar.

Deixar currículo na loja. Mix Eletrônicos

Cargo: Vendedor

Descrição: horário das 14h00 às 22h. Faixa Salarial: a combinar. Atuar no atendimento de clientes.

Deixar currículo na loja. Burger King – Principal

Cargo: Atendente

Descrição: atuar no atendimento ao cliente e produção de lanches.

Horário: 15h às 23h20. Faixa Salarial: a combinar.

Enviar currículo para bkmogishopping@outlook.com KFC

Cargo: Atendente

Descrição: atuar no atendimento de clientes, preparação dos alimentos e limpeza do restaurante. Buscamos jovens de 18 a 25 anos para fazer parte da nossa equipe, pessoas dedicadas e disponíveis.

Horário: 15h às 23h20. Faixa Salarial: R$1.400 a R$1.700.

Deixar currículo na loja. Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: salário fixo R$ 1.933,00, premiação de vendas mensal de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: 14h até 22h.

Enviar Currículo para (12) 99794-5536 Best Chicken

Cargo: Atendente

Descrição: atuar no atendimento de clientes, montagem de pratos, conferência e despacho de pedidos, limpeza de PDV e do setor. Horário: das 14h às 22h. Faixa Salarial: R$ 1.800 a R$ 2.000

Deixar currículo na loja. Best Chicken

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Preparar guarnições em fritadeiras e chapas conforme sair o pedido, limpeza de toda a área operacional, porcionamento, armazenamento, limpeza de freezeres e geladeiras. Horário: 14h às 22h20. Faixa Salarial: R$ 1.800 a R$ 2.000.

Deixar currículo na loja. Claro

Cargo: Atendente

Descrição: vaga de estágio administrativo, fazer a digitalização de documentos e contratos, acompanhamento de estoque e demais demandas administrativas. Horário: das 14h40 às 19h40. Faixa Salarial: a combinar.

Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99309-8677 Arranjos Express

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: ateliê de costura contrata vendedora, com experiência em vendas, que tenha disponibilidade de horário e seja pontual. Salário: piso + comissão+vt.

Deixar currículo na loja ou enviar para (11) 9915-4071 / E-mail: arranjosexpressmogi@gmail.com (Elizangela) Arranjos Express

Cargo: Costureira

Descrição: costureira com experiência em conserto de roupas e em máquinas reta, overloque e galoneira. Disponibilidade de horário. Salário: piso +comissão+vt.

Deixar currículo na loja ou enviar para (11) 9915-4071 / E-mail: arranjosexpressmogi@gmail.com (Elizangela) Polo Jack

Cargo: Operador (a) de caixa

Descrição: atuar no atendimento de clientes, caixa administrativo, organização de loja.

Horário de trabalho a tarde, faixa salarial a combinar.

Comparecer em loja com o currículo em mãos. Início imediato.