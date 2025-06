Mogi recebe “Flores Pretas”, que trabalha a ancestralidade da Música Brasileira

O projeto Flores Pretas retorna aos palcos de Mogi das Cruzes nesta semana. O público, que comparecer ao CEU das Artes na Vila Nova União ou no Galpão Arthur Netto, terá a oportunidade de fazer uma viagem pela rica herança musical brasileira, e participar ainda de uma celebração emocionante e envolvente que conecta gerações e emoções, proporcionando ao público uma experiência musical única. Com o apoio do Edital PNAB, o espetáculo “Flores Pretas” é apresentado pela cantora e compositora Valéria Custódio e pelo quarteto de cordas Quatriblack”, formado exclusivamente por mulheres negras — Emy Marques (1º violino), Cássia Schneider (2º violino), Ruth Schneider (viola) e Reblack (violoncelo). Os arranjos foram especialmente criados pelo músico Paulo Henrique PH, responsável por apresentar a ideia para as artistas e a produção é assinada por Uílian Campos.

Com o objetivo de levar ao público compositoras e compositores pretos, o show tem como objetivo ainda destacar, de forma especial, a importância e presença das mulheres negras na música popular brasileira. O repertório conta com canções que tiveram seus arranjos especialmente criados para o projeto como Flores Pretas” (Valéria Custódio e Thiago Fernando); “Andar com fé” (Gilberto Gil); “Azul” (Djavan);” Carinhoso “(Pixinguinha); “Cordeiro de Nanã” (Os Tincoãs) e “Assum Preto” (Humberto Teixeira/ Luiz Gonzaga).

“A experiência proporcionada pelo ‘Flores Pretas’ não é apenas uma viagem pela rica herança musical brasileira, mas também uma celebração emocionante e envolvente que conecta gerações e emoções, proporcionando ao público uma experiência musical que ressoa profundamente”, afirma Valéria Custódio.

O show, no CEU das Artes Vila Nova União (avenida Hélio Borestein, 1386, Vila Oliveira), será na terça-feira (17), às 15 horas. Já no Galpão Arthur Netto (rua Rui Barbosa, 248, Centro), a apresentação ocorrerá no dia 21 de junho (sábado), às 20 horas. A entrada é franca.

