Mogi pode receber até R$1,5 milhão em recursos do Governo Estadual

Mogi das Cruzes conquista um novo avanço inédito para o desenvolvimento do setor rural. Duas Cadeias Produtivas Locais (CPLs) da cidade acabaram de ser aprovadas no programa estadual SP Produz do Governo do Estado, onde conseguiram a possibilidade de captação de até R$1,5 milhão em investimentos. Cada cadeia irá poder receber até R$750 mil a fundo perdido, não gerando nenhum custo para o município.

As CPLs aprovadas são a Fungicultura e Leite, as quais agora continuam para a nova fase do processo, onde precisam da assinatura de contrato e demais trâmites necessários para poderem receber o recurso e começar a executar os projetos no ano de 2026.

Para o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo, “A gestão Mara Bertaiolli conseguiu um feito histórico para a nossa cidade: é a primeira vez que temos grupos de produtores de Mogi participando deste programa do Governo do Estado. Três foram habilitadas na primeira fase e duas no processo final. Trata-se de um salto histórico para o setor agrícola de Mogi”. Abdo atribui o resultado à ligação conjunta de técnicos da pasta, em parceria com o Sebrae-SP, Sindicato Rural e CATI, que estão sob comando da prefeita Mara.

O secretário ainda complementa que essa conquista é conjunta e que se trata de uma mobilização de meses de trabalho, onde envolveu o processo de reuniões técnicas, diálogo direto com produtores e a construção de planejamentos estratégicos específicos para cada cadeia produtiva. “O SP Produz vai permitir que as nossas cadeias tenham acesso a inovação, tecnologia e novos mercados”, afirma.

Com essa aprovação, o Sindicato Rural, estando na condição de entidade gestora das CPLs que foram classificadas, dará continuidade aos trâmites administrativos necessários, incluindo a abertura da conta específica e a assinatura dos contratos, para garantir o recebimento dos recursos ainda este ano de 2025. A execução dos projetos está prevista para 2026, com o prazo totalizando até 24 meses, em que poderá seguir até 2027.

O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais – SP Produz, o qual é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, busca fortalecer os arranjos produtivos regionais e alavancar o crescimento econômico por meio de inovação, cooperação e redução de custos.



