Mogi participa da Semana Move com atividades gratuitas até 28 de setembro

A Semana Move 2025 está em andamento em Mogi das Cruzes e segue até o dia 28 de setembro com uma programação diversificada de práticas esportivas e culturais gratuitas. A iniciativa faz parte de uma campanha latino-americana de incentivo à atividade física, que reúne instituições públicas, privadas e organizações sociais em nove dias de ações abertas à comunidade.

Em sua 13ª edição, a Semana Move busca aproximar pessoas de todas as idades do esporte e estimular a adoção de hábitos saudáveis. A abertura da programação na cidade contou com a 2ª edição da Copa POP, realizada pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social, que reuniu a população em situação de rua em torneios de voleibol, futebol society, jogos de tabuleiro e tênis de mesa.

Além das modalidades tradicionais, a edição deste ano contempla também jogos adaptados e atividades diferenciadas, como aula aberta de spinning (Ciclo Sesc), Jogos de Pontaria, Mostra de Ginástica GPT, demonstração de polo aquático e Triathlon Indoor. A programação segue distribuída em diferentes espaços e está disponível gratuitamente ao público.

Música e artes no Sesc Mogi

Paralelamente às atividades esportivas, o Sesc Mogi das Cruzes promove apresentações culturais gratuitas. Na quinta-feira (25), às 20h, sobe ao palco a banda instrumental Dança das Cabeças, que reúne influências de jazz, bossa nova e música popular brasileira.

Já no domingo (28), às 16h, a cantora sergipana Héloa apresenta o show Amor: Palavra que Liberta, inspirado no álbum Memórias, Crônicas e Declarações de Amor (2000), de Marisa Monte. O espetáculo traz releituras em ritmos como xote, quadrilha e forró pé de serra, além de destacar a presença feminina na produção musical.

A agenda do Sesc ainda inclui teatro e literatura. No sábado (27), às 16h, a Cia. da Casa Amarela apresenta Quem dera ser Quixote, inspirado no clássico de Cervantes. Aos fins de semana, a Cia. Circo de Trapo promove a mediação de leitura Pescaria de Livros, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30.

Atividades físicas orientadas

Durante todo o mês, o público pode participar de aulas abertas no Sesc. Aos sábados, das 10h às 11h, há sessões de Pilates de Solo com a professora Roberta Alves. Aos domingos, no mesmo horário, acontecem aulas de Hatha Yoga conduzidas por Maureem Mega de Andrade. Em ambos os casos, o acesso é gratuito e as pulseiras de participação são distribuídas uma hora antes do início das atividades.

A Semana Move 2025 segue até o dia 28 de setembro, com programação completa disponível junto ao Sesc Mogi.

Semana Move vai até final de setembro