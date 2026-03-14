Durane a Cerimônia de Reconhecimento do Selo Sebrae de Referência em Atendimento – Ciclo 2025, a Prefeitura de Mogi das Cruzes consolidou sua posição de destaque no apoio aos pequenos negócios. A iniciativa premiou a unidade do Sebrae Aqui instalada na Sala do Empreendedor (prédio II da admnistração municipal) com o Selo Bronze. A cerimônia foi realizada em 24 de fevereiro, no Sesc Pinheiros, na cidade de São Paulo.

Representando a prefeita Mara Bertaiolli e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o diretor Silvério Nobre compareceu ao evento para receber a premiação. “A honraria concedida pelo Sebrase SP atesta a qualidade, a consistência técnica e a eficiência dos serviços prestados aos micro e pequenos empreendedores em Mogi”, reforça o diretor.

O Selo de Referência de Atendimento utiliza uma metodologia baseada em oito pilares rigorosos, que avaliam desde a qualidade do atendimento presencial e digital até a infraestrutura física e a capacidade de gerar resultados concretos para o desenvolvimento da economia local. A unidade de Mogi das Cruzes destacou-se pela organização de seus processos e pelo suporte estratégico oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Atualmente, a parceria entre a prefeitura e o Sebrae Aqui opera em dois postos estratégicos: no pPrédio II, que foi a unidade premiada, e no CIC de Jundiapeba. Ambos os espaços funcionam como portas de entrada para quem busca formalização como MEI e atendimento a esta categoria.

O reconhecimento coloca Mogi das Cruzes em um grupo seleto de municípios que seguem os mais altos padrões de atendimento do sistema Sebrae. Para a administração municipal, o Selo Bronze é um marco que reforça o compromisso de facilitar a vida de quem deseja investir na cidade, reduzindo a burocracia e fortalecendo a rede de empreendedorismo local.

A unidade premiada da Sala do Empreendedor fica na rua Francisco Franco, 133, no Centro de Mogi das Cruzes. Já o Posto CIC Jundiapeba está localizado na Alameda Santo Ângelo, 688, em Jundiapeba.

A cidade ganhou Selo Bronze pela excelência no apoio ao empreendedor no último dia 24, na capital paulista