Mogi das Cruzes recebe 11º Festival do Cambuci de Sabaúna



Mogi das Cruzes se prepara para sediar, nos dias 18 e 19 de outubro, o 11º Festival do Cambuci de Sabaúna, evento que integra a Rota do Cambuci, do Instituto Aua, e celebra a cultura, a gastronomia e a preservação da fruta símbolo da região. A programação será realizada no pátio da estação ferroviária de Sabaúna e inclui entretenimento, história e valorização dos produtores locais. O Sítio São Francisco será um dos expositores anfitriões da cidade.

Organizado pela Associação Nacional de Preservação Ferroviária (ANPF) e pela Secretaria de Cultura, com apoio do Instituto Aua, o festival funcionará das 10h às 20h no sábado e das 10h às 18h no domingo. Entre as atrações, estão a feira de produtos feitos com cambuci, com participação de produtores de Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba Mirim, Paranapiacaba, Paraibuna, Bertioga e outras cidades da região.

Os visitantes poderão degustar doces, geleias, biscoitos, licores, cervejas e cachaças artesanais, além de adquirir artesanato local, assistir a shows musicais, visitar o Museu Ferroviário e conferir exposições de ferromodelismo.

O festival é uma oportunidade de conhecer e valorizar a cultura local, fortalecer a economia sustentável e celebrar a identidade da região por meio do sabor e da história do cambuci.

