Mogi das Cruzes: Grafite & Cultura leva arte urbana e educação ambiental para escola estadual



Projeto será realizado de nos dias 7, 13 e 14 de outubro na E.E. Frei Thimoteo Van Den Broeck, no Jardim Esperança, em Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes recebe em outubro mais uma edição do projeto Grafite & Cultura, iniciativa que une arte urbana, cultura e educação ambiental em escolas da rede pública. A ação acontece nos dias 7, 13 e 14 de outubro de 2025, na E.E. Frei Thimoteo Van Den Broeck, localizada no Jardim Esperança, e une arte urbana, educação ambiental e engajamento estudantil.

O objetivo do projeto é transformar o ambiente escolar em um espaço de valorização artística e cultural, ao mesmo tempo em que promove a conscientização sobre a preservação do patrimônio público.

A proposta do Grafite & Cultura é estruturada em três fases complementares. A primeira é a etapa teórica, em que os estudantes participam de oficinas para aprender técnicas de pintura e fundamentos da grafitagem, além de receberem orientações sobre a diferença entre o grafite e a pichação, entendendo que esta última é considerada vandalismo. Em seguida, acontece a etapa prática, quando os jovens aplicam o que aprenderam e acompanham de perto a produção das artes que ganham forma nos muros da escola. Por fim, o projeto se encerra com uma cerimônia simbólica, em que os estudantes recebem certificados de participação, reforçando o caráter educativo e cultural da experiência.

O projeto é patrocinado pela Niterra do Brasil e realizado pelo Instituto Eco Ambiental. O responsável pela execução artística é Alexandre Fillage, artista reconhecido mundialmente por retratar a fauna brasileira em grafites de realismo impressionante. Seus trabalhos já ultrapassaram fronteiras, levando a biodiversidade nacional a murais de grande impacto visual. Em Mogi das Cruzes, Fillage desenvolverá as obras com o auxílio dos próprios alunos da unidade escolar, que participarão diretamente da construção coletiva das artes. Os muros da escola irão refletir a riqueza da fauna brasileira, conectando a identidade local ao patrimônio cultural do país.

A experiência já demonstrou seu impacto em edições anteriores. Na última realização do projeto, mais de mil estudantes de escolas públicas participaram ativamente das atividades, vivenciando um processo que ampliou a autoestima dos jovens, fortaleceu o senso de pertencimento à comunidade escolar e estimulou o interesse pela arte e pela preservação ambiental.

Segundo os organizadores, o objetivo central do Grafite & Cultura é despertar nos alunos o reconhecimento do grafite como uma expressão artística legítima. Dessa forma, o projeto busca transformar a relação dos jovens com os espaços escolares, trazendo cor, vida e consciência para dentro e fora da sala de aula.

