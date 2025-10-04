Mogi das Cruzes gerou mais empregos no Alto Tietê

Mogi das Cruzes registrou, pelo segundo mês consecutivo, a maior geração de empregos entre as cidades do Alto Tietê. O município ganhou destaque ao fechar o mês de agosto com um saldo positivo de 587 vagas formais de trabalho, seguido por Poá (359) e Itaquaquecetuba (296). Os dados oficiais foram divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), na segunda-feira (29/9).

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai, esta época de final de ano ainda poderá ser ainda melhor para o setor de comércio e serviços: “A expectativa é que esta boa performance na geração de empregos se mantenha até o final do ano, graças à política de retomada de investimentos e diálogo com o empreendedorismo promovido pela gestão Mara Bertaiolli. A expectativa é que, com as festas de final de ano e 13º salário os números melhorem ainda mais”.

O secretário adjunto da pasta, Claudio Costa, comemora a conquista: “Um ponto importante para esta marca foi a área da construção civil. As novas obras geram muitos empregos, refletem diretamente no crescimento econômico e ainda trazem mais infraestrutura para a nossa cidade”.

Para tanto, a Prefeitura de Mogi realiza um forte trabalho para estreitar também relações com o setor industrial. “Estamos focando em nos aproximarmos das indústrias por meio de muito diálogo e parcerias, visando sempre a geração de emprego para o mogiano e renda para a nossa cidade”, salienta o adjunto.

Por meio do programa Emprega Mogi, são disponibilizadas semanalmente as novas vagas de empregos abertas na cidade, além de oferecer suporte para elaboração de currículos e orientação profissional aos interessados. Para consultar as oportunidades disponíveis basta acessar o site( mogiconecta.mogidascruzes.sp.gov.br). Já para atendimento presencial, os candidatos devem se dirigir a uma das unidades do programa, no Terminal Estudantes, prédio II da prefeitura, Jundiapeba ou Brás Cubas, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

