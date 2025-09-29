Mogi Basquete joga contra Pinheiros em primeiro jogo da semifinal do Paulista

O Mogi Basquete encara o Pinheiros nas semifinais do Campeonato Paulista 2025, em série melhor de três jogos. O primeiro confronto será nesta segunda-feira (29), às 20h, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. O segundo duelo acontece no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, na quarta-feira (2), às 20h, e o terceiro, se necessário, também será no Hugão, no dia 3 de outubro, às 20h.

Ingressos gratuitos patrocinados

A grande novidade para esta fase decisiva é a parceria com empresas apoiadoras, que patrocinaram 3.000 ingressos de arquibancada inteira para cada jogo em Mogi das Cruzes até a final. São elas: HIC Seguros, HIC Investimentos, IMOT, Höganäs, SinComércio, Bread King e Use360. Juntas, elas garantiram o acesso gratuito de milhares de torcedores, fortalecendo ainda mais a conexão entre time e comunidade.

Para retirar a entrada sem custo, basta inserir no site mogibasquete.eleventickets.com os cupons promocionais: HICSEGUROSNASEMI, HICINVESTNASEMI, IMOTNASEMI, HOGANASNASEMI, SINCOMEDNASEMI, BREADKINGNASEMI e USE360NASEMI, de acordo com a disponibilidade de cada patrocinador.

Empresas e empresários interessados em apoiar a iniciativa também podem entrar em contato pelo e-mail lucas.sanches@mogibasquete.com.

Vendas tradicionais e campanha solidária

Além dos ingressos patrocinados, seguem disponíveis as entradas com preços populares a partir de R$ 4 na meia solidária (arquibancada). O benefício é válido mediante a doação de 1 lata ou pacote de leite em pó, em campanha realizada pelo Mogi Basquete em parceria com a Prefeitura e o Fundo Social de Mogi das Cruzes.

No 1º lote (dias 27, 28 e 29), os valores são: Arquibancada inteira R$ 8,00 e meia solidária R$ 4,00; Lounge All Inclusive inteira R$ 130,00 e meia solidária R$ 65,00; Quadra VIP inteira R$ 100,00 e meia R$ 50,00. Já no dia do jogo, os valores sobem para: Arquibancada inteira R$ 15,00 e meia solidária R$ 7,50; Lounge All Inclusive inteira R$ 220,00 e meia solidária R$ 110,00; Quadra VIP inteira R$ 200,00 e meia R$ 100,00.

Os ingressos também podem ser adquiridos presencialmente nos pontos físicos:

• Bilheteria do Ginásio Hugo Ramos – Av. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes – SP

• Hamburgueria Mr. Jordan Burger & Beer – R. João Cardoso de Siqueira Primo, 36 – Vila Helio, Mogi das Cruzes – SP

• NBA Store do Mogi Shopping – Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001 – Loja 1209B – Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP

• Azzure Concept – R. Ana Rodrigues Guimarães, 232 – Cezar de Souza, Mogi das Cruzes – SP

As gratuidades são destinadas a PCDs e crianças até 12 anos, que possuem direito à entrada gratuita no setor da arquibancada, desde que acompanhados por um adulto maior de idade legal. Os ingressos gratuitos são disponibilizados previamente nos pontos de venda, com cota destinada à bilheteria do ginásio e sujeitos a esgotar. A entrada de PCDs seguirá a legislação vigente (Lei 12.933/2013 e Decreto 8.537/15), mediante apresentação de documentos como o Cartão do INSS ou o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Grande momento

Com a segunda melhor campanha da fase de classificação e o maior público do Paulista, o Mogi Basquete volta a figurar entre o G4 depois de seis anos, e busca avançar ainda mais com o apoio da sua apaixonada torcida, que transforma o Hugão em um verdadeiro caldeirão.

Foto: Wilian Oliveira

O segundo jogo será no Hugo Ramos, no dia 2