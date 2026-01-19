Mogi Basquete: sequência de jogos no Rio de Janeiro começa amanhã (20), pelo NBB CAIXA

O Mogi Basquete se prepara para uma importante sequência de compromissos fora de casa pelo segundo turno do NBB CAIXA. A equipe mogiana terá três desafios no Rio de Janeiro, começando já nesta semana, contra Vasco da Gama e Flamengo, e retornando à capital fluminense no início de fevereiro para enfrentar o Botafogo.
O primeiro confronto acontece nesta terça-feira (20), diante do Vasco da Gama, às 20h, no ginásio de São Januário. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+. Na quinta-feira (22), o desafio será contra o Flamengo, também às 20h, no ginásio do Maracanãzinho, com transmissão ao vivo do Sportv.
O elenco viajou para o Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (19) e permanece na cidade até a sexta-feira (23). Já no próximo dia 4 de fevereiro, a delegação retorna à capital carioca para enfrentar o Botafogo no dia 5, às 20h, no ginásio Oscar Zelaya.
Atualmente, o Mogi Basquete ocupa a 9ª colocação na tabela do NBB CAIXA, com 11 vitórias em 20 partidas disputadas. O Vasco da Gama aparece na 20ª posição, com três triunfos em 22 confrontos. Líder da competição, o Flamengo soma 19 vitórias em 22 jogos, enquanto o Botafogo ocupa a 19ª colocação, com três vitórias em 21 duelos.
O NBB CAIXA é organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio máster das Loterias CAIXA e do Governo Federal, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), bola oficial Molten e marca esportiva oficial Under Armour.
Crédito: Wilian Oliveira.