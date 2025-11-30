Mogi Basquete reforça a campanha do Novembro Azul em jogos

Mogi Basquete reforça, no mês de novembro, seu empenho com a promoção da saúde do homem por meio de ações especiais que foram feitas durantes os jogos pelo NBB CAIXA, em apoio à campanha Novembro Azul. Tendo grande alcance junto à comunidade mogiana, o clube utiliza o esporte como um meio de conscientização e atenção ao autocuidado.

Em todas as partidas que foram disputadas no mês, a equipe tem jogado com o uniforme azul, fazendo uso do símbolo internacional da campanha, trazendo a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado integral com a saúde masculina.

Nos jogos realizados no ginásio Hugo Ramos, o Mogi Basquete também divulgou ativações com mensagens de parceiros e profissionais da área da saúde. Entre eles, estiveram a psicóloga do clube, Sabrina Ferrer, e o médico do IMOT, Dr. Marvi, que buscaram reforçar as orientações sobre saúde mental, atenção a prevenção e a necessidade de procurar acompanhamento médico de uma maneira frequente.

Também houve uma outra participação marcante durante essa campanha, a do Mordomo Aroldo Silva, que trouxe palavras de conscientização ao público presente e destacou a importância de quebrar preconceitos, de cuidar da saúde e de incentivar familiares e amigos a fazerem o mesmo.

Essa união entre esporte, saúde e comunidade foi destacada pela secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi. “Quando o time leva essa mensagem para a quadra e dialoga diretamente com os torcedores, ampliamos o alcance das informações e fortalecemos a cultura do cuidado com a saúde masculina. A união entre esporte, comunidade e saúde potencializa resultados e nos ajuda a transformar comportamentos”, declara.

Com ações contínuas durante o mês e com um bom engajamento dos torcedores, o Mogi Basquete reforça sua responsabilidade social e seu papel ativo na promoção da saúde do homem, onde contribuem para que novembro passe a ser um período de divulgação de informação, de prevenção e de cuidado.

