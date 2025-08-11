Mogi Basquete faz partida fora de casa contra o Franca pelo Campeonato Paulista

O Mogi das Cruzes Basquete volta à quadra nesta terça-feira (12) para mais um grande desafio no Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Franca, atual campeão da competição, às 19h, no Ginásio Pedrocão.

Com um começo de competição consistente e boas atuações individuais, o Mogi vem mostrando evolução a cada jogo. O ala Anderson Barbosa tem sido um dos destaques do time, liderando a equipe nos dois últimos confrontos. “Estamos confiantes com o que temos apresentado. Sabemos da qualidade do Franca, mas vamos entrar com muita energia e foco para buscar um grande resultado fora de casa”, destacou o jogador.

O elenco mogiano embarca no início da tarde desta segunda-feira (11) para o interior paulista e realizará, na manhã do jogo, os últimos ajustes já na casa do adversário. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Federação Paulista de Basketball (FPB) no YouTube, permitindo que o torcedor mogiano acompanhe e vibre de onde estiver.