Mogi Basquete encara, hoje, o primeiro jogo das finais contra Franca pelo Campeonato Paulista

O Mogi Basquete está pronto para mais um grande desafio. A equipe mogiana finalizou na manhã do domingo (5) os últimos preparativos para enfrentar o Sesi Franca Basquete nesta segunda-feira (6), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pelo primeiro confronto da série melhor de cinco das finais do Campeonato Paulista.

Após superar o Pinheiros nas semifinais por 2 a 0, em uma série melhor de três, o time chega embalado para a decisão. A última partida, realizada na quinta-feira (2), foi marcada por muita emoção e o apoio incondicional da torcida no Hugão. Agora, o time volta a disputar uma final estadual após nove anos, consolidando o retorno do projeto mogiano entre os grandes do basquete paulista.

“É um momento de barriga vazia. A gente sabia que teria um grande adversário pela frente, o atual tetracampeão do NBB, que é o favorito. Mas aqui, dentro da nossa casa, com essa atmosfera, com certeza vamos retomar a nossa energia e buscar essa primeira vitória na final”, ressaltou o técnico Fernando Penna.

Os ingressos para o confronto estão esgotados. Mais de 4.600 entradas foram resgatadas em menos de 24 horas em todos os setores do ginásio, comprovando novamente a força da torcida mogiana, dona do maior público da competição.

Para que ninguém fique de fora dessa grande festa, o Mogi Basquete preparou uma estrutura especial na área externa do ginásio. Um telão transmitirá ao vivo o primeiro jogo da série, permitindo que todos os torcedores vibrem juntos e empurrem o time rumo à vitória.

Além disso, diversas ações especiais foram programadas para antes e durante a partida. No aquecimento, o público contará com DJ, praça de alimentação e um túnel temático do Mogi Basquete, que promete uma experiência imersiva até o final do jogo para a área externa.

Durante o confronto, haverá distribuição de camisas comemorativas e mini bolas de basquete, oferecidas pela empresa parceira Hic Investimentos, além da apresentação da banda Versati na área interna do ginásio e no intervalo principal. As tradicionais Mogi Girls também marcarão presença com o momento “Azzure Concept”, e o público poderá participar de ações interativas valendo prêmios da NBA Store Mogi das Cruzes e do Mr. Jordan Burger, encerrando a noite com um show de luzes.

Foto: Wilian Oliveira.

