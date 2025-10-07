Mogi Basquete é superado por Franca com diferença de um ponto no placar

Com garra, emoção e o apoio de milhares de torcedores, o Mogi Basquete fez uma grande partida na noite desta segunda-feira (6), no ginásio Hugo Ramos, mas acabou superado por 82 a 81 pelo Sesi Franca, no primeiro jogo da série melhor de cinco das finais do Campeonato Paulista 2025.

Mesmo diante do maior campeão paulista e atual campeão brasileiro e sul-americano, o time mogiano mostrou força, personalidade e brigou de igual para igual durante os 40 minutos. O clima no Hugão foi de pura energia, com a torcida empurrando o time em uma das noites mais intensas da temporada.

Os ingressos para a partida estavam esgotados, mais de 4.600 entradas foram resgatadas em menos de 24 horas, e o ginásio que registrou o maior público do campeonato, confirmou novamente o caldeirão mogiano como um dos mais apaixonados do basquete paulista.

O início foi favorável à equipe do técnico Helinho Rubens, que abriu 20 a 12 no primeiro período. No segundo quarto, o Mogi equilibrou o duelo, mas o Franca foi para o intervalo com vantagem de 40 a 31, após parcial de 20 a 19.

Durante o intervalo, o público foi embalado pela tradicional apresentação das Mogi Girls, com o momento Azzure Concept, que contou com a participação especial do mascote Jaguá, responsável também pela distribuição das camisas comemorativas.

Na volta do intervalo, o Mogi Basquete voltou com alma e intensidade. Com dois pontos e a falta aos quatro minutos do terceiro período, Paulo Lourenço empatou o jogo, e logo em seguida, Gabriel Caldeira incendiou o ginásio com uma bola de três. Com ritmo e confiança, o Mogi virou o placar e venceu o quarto por 33 a 22, indo para o último período à frente, 59 a 57.

Nos minutos finais, o jogo seguiu ponto a ponto. A seis minutos do fim, o Franca reassumiu a liderança, mas o capitão Felipe Ruivo, com muita garra, manteve o Mogi vivo, deixando o placar em 80 a 78. Nos segundos decisivos, o time lutou até o último lance, mas o empate não veio, e o Franca venceu com parcial de 20 a 17.

Os destaques do time mogiano ficaram por conta de Gabriel Caldeira, o mais eficiente da equipe com 18 de eficiência, 14 pontos e seis assistências. O armador Felipe Ruivo também se destacou com 13 pontos, seis assistências e cinco rebotes, seguido por Anderson Barbosa, com 13 pontos e cinco rebotes, Paulo Lourenço, com 11 pontos e quatro rebotes, e Dikembe André com 11 pontos e cinco rebotes.

Fora de quadra, a festa foi completa. A área externa do Hugão contou com show da banda Versati, DJ, praça de alimentação e um túnel temático do Mogi Basquete, oferecendo uma experiência imersiva e vibrante até o apito final.

Com o resultado, o Franca abre 1 a 0 na série. Agora, o Mogi Basquete vai em busca da recuperação nos jogos 2 e 3, que acontecem em Franca, nos dias 9 e 10 de outubro, às 19h, no Pedrocão. Caso necessários, o quarto jogo será em Mogi, no dia 13, às 20h, e o quinto e decisivo confronto no dia 15, às 19h, novamente em Franca.

Mesmo com o revés, o Mogi mostrou que tem alma de campeão, coragem para encarar gigantes e uma torcida que faz toda a diferença.

Foto: Wilian Oliveira

Time mogiano jogará duas partidas na casa do adversário