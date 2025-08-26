Mogi Basquete e Corinthians promovem ação conjunta contra o racismo no Hugão

O Mogi Basquete recebe o Corinthians nesta quarta-feira (27), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, em um duelo que vai além das quatro linhas. As equipes se unem em uma iniciativa especial das campanhas “Juntos Contra o Racismo” e “Basquete Contra o Racismo”, reforçando o compromisso do esporte na luta contra qualquer forma de preconceito.

Antes do início oficial da partida, haverá um momento especial em quadra que marcará simbolicamente a união dos clubes na luta antirracista. Os quintetos iniciais e os treinadores entrarão com camisetas exclusivas da campanha, reforçando a mensagem de respeito, inclusão e diversidade.

O Mogi Basquete repudia veementemente qualquer ato de racismo, dentro e fora das quadras, e reafirma seu compromisso com o respeito, a igualdade e a valorização da diversidade. O clube acredita que o esporte é um espaço de inclusão e não tolera atitudes que firam a dignidade humana.

Próximos compromissos

Na reta final da fase de classificação, a equipe mogiana também terá mais dois compromissos em casa: no dia 1º de setembro, contra o Bauru, às 19h, e no dia 3, diante do Osasco, às 20h, também com mando invertido. O objetivo do grupo é encerrar a etapa entre os cinco primeiros colocados da competição.

Ingressos e solidariedade

A entrada para todas as partidas do Campeonato Paulista segue gratuita. Os ingressos (arquibancada) podem ser resgatados de forma antecipada pelo site mogibasquete.eleventickets.com ou retirados presencialmente na bilheteria do Hugão.

Além disso, o Mogi Basquete realiza uma campanha solidária em parceria com a Prefeitura e o Fundo Social de Mogi das Cruzes, arrecadando doações de leite em pó. Cada contribuição representa um gesto de solidariedade que faz a diferença dentro e fora das quadras.