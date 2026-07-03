Mogi abre inscrições para passeio pelo Casarão do Chá

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove no domingo (5) mais uma edição do programa Roteiros do Patrimônio. Nesta edição, o passeio guiado percorrerá o Casarão do Chá. Ao todo, foram disponibilizadas 45 vagas para a atividade de educação patrimonial.

Os participantes serão conduzidos em um ônibus que parte do Largo do Bom Jesus, às 9h, com destino a um dos roteiros mais incríveis na zona rural de Mogi. A ação tem o intuito de exaltar as belezas da cidade, por meio desse resgate histórico, e contará com a guia turística Débora Mello.

No passeio, o participante conhecerá aspectos históricos do Casarão do Chá, Patrimônio Cultural do Brasil, construído na região do Cocuera em 1942, pelo arquiteto e carpinteiro Kazuo Hanaoka. A construção foi erguida para ser uma fábrica – um local onde se processavam e embalavam folhas de chá – e serviu para esta finalidade até o ano de 1968.

Durante o passeio, os visitantes poderão observar a obra arquitetônica, feita com técnicas construtivas tradicionais do Japão, aplicadas à realidade local.

O Casarão do Chá de Mogi das Cruzes se tornou Centro Cultural, promovido pela Associação Casarão do Chá, e hoje o espaço é utilizado não somente para visitação, mas também para cursos, workshops, exposições de arte, feiras, apresentações, performances e tudo o que for ligado à cultura.

O ônibus partirá do Largo Bom Jesus, no Centro, às 8h30, e no retorno, sairá do Casarão do Chá, às 11h30, com previsão de chegada às 12h, no Largo Bom Jesus.