‘Mega Dia das Mães’ promove renda cinco vez maior do que a edição passada

Evento realizado entre o início de maio e o último fim de semana, no Glicério Boulevard e no Suzano Shopping, deu retorno de R$ 39 mil desta vez, contra R$ 8 mil em 2024

O ano de 2025 consolidou o “Mega Dia das Mães” como uma das principais atividades de promoção do artesanato local. A iniciativa, organizada pelo Departamento de Artesanato da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, proporcionou aos expositores locais, entre o início de maio e o último fim de semana, uma renda cinco vezes maior do que a edição passada. Somadas todas as vendas, o retorno do evento foi de R$ 39 mil neste ano, contra R$ 8 mil contabilizados em 2024.

A expansão da atividade também foi marcada pela ampliação da estrutura física para acomodar os artesãos. Em 2024, os 30 expositores que participaram se concentraram apenas no Centro Unificados de Serviços (Centrus) da região central. Desta vez, os dois polos distribuídos entre o Glicério Boulevard, no centro, e especialmente o espaço reservado no Suzano Shopping, no Parque Suzano, promoveram uma visibilidade ainda maior a todos os 74 artesãos que participaram em 2025.

No Suzano Shopping, foi registrada a circulação de 89 mil pessoas, entre os dias 2 e 11 de maio, no acesso que proporcionava a visualização de todas as peças que estavam sendo expostas e comercializadas. Contando com a circulação de pessoas no Glicério Boulevard, entre os dias 2 e 10, o número de suzanenses que tiveram a oportunidade de conhecer o artesanato local se aproximou da marca de 100 mil pessoas.

Foram expostos presentes criativos e feitos à mão para a data comemorativa, que contaram com uma variedade de produtos, incluindo bonecas, bichos de pelúcia, e amigurumis – os populares bonequinhos feitos de crochê ou tricô -, além de peças de marcenaria, costura criativa, pinturas, artigos recicláveis, biojoias e itens de vestuário.

Uma das artesãs, Fabíola Pereira, se mostrou entusiasmada com esta oportunidade. “Foi muito bom poder ver nossos produtos sendo vistos por tantas pessoas. Esse período do ‘Mega Dia das Mães’ representou uma grande experiência para todos nós pois, além das vendas, fizemos muitos contatos”, disse a expositora, que trabalha com costura criativa.

A feira é uma iniciativa da pasta em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e as Secretarias de Cultura e de Manutenção e Serviços Urbanos, com apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) e da Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey). O objetivo é valorizar o artesanato local e oferecer à população alternativas de presentes que fogem do comum, fortalecendo ao mesmo tempo a economia criativa e o empreendedorismo na cidade.

A iniciativa se integra ao conjunto de ações desenvolvidas pelo setor, que incluiu, entre outros eventos, a Exposição de Artesanato realizada entre os dias 19 e 23 de março, também no Suzano Shopping. Os participantes da feira, que trouxe mais visibilidade para o setor, se sentiram valorizados com a oportunidade de estarem presentes em um centro comercial que recebeu, neste período, aproximadamente 80 mil visitantes, sendo 25 mil chegando pela entrada que dava acesso direto à atração.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio do departamento de Artesanato, responsável pela organização da atividade, estima que, nesta atividade organizada em março, cerca de mil pessoas pararam para apreciar as peças que estavam sendo exibidas. O acumulado em compras garantiu um retorno de aproximadamente R$ 20 mil, somando todos os artesãos, que apresentaram uma ampla diversidade de produtos feitos à mão, incluindo itens decorativos, utilitários e artísticos.

A responsável pelo departamento, Vanessa Cury, ressaltou a mobilização da administração municipal para garantir o suporte adequado aos artesãos da cidade. “Temos um cuidado muito grande com cada etapa que envolve a atividade. Desde o momento do cadastro até a realização dos eventos, buscamos estar ao lado deles para mostrar o quanto são talentosos, dialogando também sobre tudo que podemos fazer para alcançarmos uma visibilidade cada vez maior para os produtos”, destacou a coordenadora.

O secretário Mauro Vaz frisou que o “Mega Dia das Mães” é parte de uma estratégia da pasta para ampliar o número de pontos que poderão receber as feiras promovidas na cidade. “Nossa ideia é levar os produtos para cada vez mais lugares, de forma a contemplar públicos de diferentes perfis. O artesanato suzanense é uma marca de nosso município e, por isso, manteremos ações contínuas de valorização deste setor. Essa atividade foi mais um evento importante que tivemos a satisfação de organizar na cidade, que apresentou o artesanato local para muitos munícipes que ainda não conheciam o trabalho”, declarou o titular da pasta.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffou Ishi, ressaltou o trabalho bem-feito pela pasta em parceria com os artesãos suzanenses. “Tivemos um grande avanço neste ano em relação a 2024, isso mostra que estamos promovendo um grande trabalho e contribuindo com os profissionais da nossa cidade. Torço para que os próximos eventos possam trazer ainda mais reconhecimento para o artesanato de Suzano”, finalizou Déborah.

Créditos das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

