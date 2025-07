Max Feffer recebe nova edição do ‘Rock no Parque’ no domingo (20), em Suzano

Apresentações gratuitas contarão com cinco bandas

O Parque Municipal Max Feffer, em Suzano, será palco de mais uma edição do “Rock no Parque” no domingo (20), com apresentações gratuitas de cinco bandas no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares.

O evento acontece das 11h30 às 18h e celebra o Dia Mundial do Rock, comemorado no último dia 13 de julho. A programação será aberta com a Orquestra Suzanense, sob regência do maestro Johnny Martins. O grupo tem no repertório clássicos de lendas do rock, como Beatles, Queen e Legião Urbana. Em seguida, é a vez da banda “Retrosfera”. O trio fará uma viagem pelo pop rock nacional e internacional, com muita energia e nostalgia.

Na sequência da programação, o palco recebe “Catarina Crystal & Banda Janis”, considerado o maior tributo à cantora Janis Joplin no país. O grupo presta uma homenagem vibrante à artista com interpretações emocionantes de clássicos como “Piece of My Heart”, destacando a voz marcante e a intensidade da “Pérola Branca do Blues”.

Em seguida, é a vez da banda “ABC Project”, que apresenta um repertório eclético com influências de nomes como Aerosmith, Beatles e Creedence Clearwater Revival.

O encerramento do evento fica por conta da “Anesthesia Metallica”, que tocará as mais famosas músicas de um dos maiores expoentes do thrash metal mundial, como “Enter Sandman”, “Master of Puppets” e “Seek and Destroy”.

O secretário de Cultura, José Luiz Spitti, destacou os eventos musicais que são oferecidos todos os meses no parque. “Mensalmente oferecemos eventos musicais no Parque Max Feffer. Na semana passada contemplamos os amantes de samba. Desta vez será o momento dos roqueiros. Em homenagem ao Mês do Rock, serão cinco atrações, por isso, espero que todos no parque possam aproveitar mais uma edição do evento”, destacou.

O Parque Municipal Max Feffer fica na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador.

Evento gratuito contará com apresentações no Pavilhão Zumbi dos Palmares