Matrículas para oficinas gratuitas são abertas no Polo Cultural Poá da Gerando Falcões

O Polo Cultural Poá da Gerando Falcões, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, inicia o período de matrículas para suas oficinas culturais gratuitas, voltadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos da Cidade Kemel e região. A iniciativa amplia o acesso à arte, à cultura e à formação cidadã, oferecendo aulas semanais em diversas linguagens artísticas.

As atividades acontecem no CEP Prof. José Antônio Bortolozzo, com opções nas áreas de dança, música, circo e teatro. A proposta é estimular o desenvolvimento criativo, a expressão artística e o convívio comunitário, fortalecendo vínculos e ampliando horizontes por meio da cultura.

Para crianças e adolescentes de seis a 17 anos, o Polo oferece aulas de Ballet, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, Canto Coral, Violão, Acrobacias de Solo, Malabares, Equilibrismo, Palhaçaria e Teatro, com encontros aos sábados, no período da manhã ou da tarde.

A programação também inclui a Orquestra do Polo Cultural Poá, destinada a jovens de dez a 23 anos, com aulas às quartas-feiras à noite e aos sábados pela manhã. Estão disponíveis instrumentos como violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, teclado, contrabaixo elétrico e bateria.

Já a Dança de Salão é uma modalidade nova, voltada ao público adulto a partir de 18 anos. A proposta busca engajar responsáveis de alunos de anos anteriores, ampliando a participação das famílias na vida cultural do território e diversificando o público atendido pelo projeto. As aulas acontecem às quartas-feiras à noite.

As matrículas acontecem presencialmente, em datas específicas para cada modalidade. Para efetivar a inscrição, é obrigatória a presença da criança ou adolescente junto ao responsável legal, para realização da foto de cadastro.

Polo Cultural Poá

Local de matrícula e administrativo: Av. Washington Luiz Pereira de Souza, 208, Cidade Kemel, Poá

Horários de atendimento: Terça a sábado, Das 8h30 às 11h e das 13h às 16h

Local das atividades: CEP Prof. José Antônio Bortolozzo. Rua Deputado Nelson Fernandes, 230. Cidade Kemel, Poá

Documentos obrigatórios: RG e CPF do aluno, RG e CPF do responsável, em caso de menor de idade, comprovante de endereço, Declaração escolar

Cronograma de matrículas

20 de janeiro

Acrobacias de Solo, 6 a 17 anos

Palhaçaria e Teatro, 12 a 17 anos

Malabares, 6 a 17 anos

Equilibrismo, 6 a 17 anos

21 de janeiro

Canto Coral, 6 a 17 anos

Violão, 12 a 23 anos

22 de janeiro: Orquestra, 10 a 23 anos

23 e 24 de janeiro: Vagas restantes, se houver

Informações: WhatsApp: (11) 99902-8047

As atividades tem como opções: dança, música, circo e teatro