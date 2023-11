MaterClin passa a oferecer atendimento de estética

O Centro Especializado MaterClin, ambulatório do Hospital e Maternidade Mogi–Mater, passou a contar, a partir da segunda quinzena de outubro, com a clínica Sublime Beleza, especializada em estética avançada. Comandada pelas enfermeiras estetas Mayra Fernandes e Joice Carvalho, o espaço fica localizado no piso superior, com entrada pela Rua Doutor Ricardo Vilela.

Segundo Mayra, as profissionais oferecem uma gama vasta de procedimentos para a pele, tais como limpeza de pele profunda, tratamentos para acne, manchas e cicatrizes; peeling, permeação de ativos, rejuvenescimento, bioestimuladores de colágeno; toxina botulínica (mais conhecido como botox); blefaro sem corte; skinbooster e tratamento para melasma. Para o corpo, foco em emagrecimento, gordura localizada, hipertrofia muscular localizada, definição muscular, gluteomax, estrias, flacidez, fortalecimento muscular, retenção hídrica, cicatrização e reparação tecidual.

“Já temos uma unidade da Sublime Beleza em Suzano e agora, com essa parceria com o Mogi-Mater, poderemos atender mulheres e homens de Mogi das Cruzes também. Nosso diferencial é que usamos de múltiplos tratamentos para atender os anseios dos nossos clientes e sempre estamos nos renovando, buscando as melhores e mais modernas tecnologias para atender a essa demanda”, justificou a empresária.

A clínica de estética funciona às segundas, das 9 às 17 horas; de terça a sexta, das 9às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio dia. Mais informações e agendamentos pelos WhatsApps 11 97393-3991 ou 94399-6660.